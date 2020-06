Actualización de Huawei EMUI 10: ¿Qué hay de nuevo y cuándo llegará a su teléfono?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La última actualización de software de Huawei se llama EMUI 10 y ahora se está implementando en los dispositivos. Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, consulte la parte inferior de este artículo.

EMUI es una interfaz de usuario diseñada por Huawei que se encuentra en la parte superior de Android de Google. En este caso, EMUI 10 funciona sobre Android 10 .

La relación Huawei-Google ha sido un desafío importante recientemente debido a la prohibición comercial de Huawei en los Estados Unidos.

Debido a que Huawei tiene licencias / acuerdos existentes para dispositivos preexistentes, cualquier cosa lanzada antes de la serie Huawei Mate 30 tendrá Android completo, con los servicios de Google Play y todo lo que conlleva: Play Store, Play Movies, Play Games y todo lo demás Aplicaciones de Google que requieren servicios de Google Play para funcionar.

El Huawei Mate 30 y el Mate 30 Pro no tienen servicios de Google Play , y esperamos que sea el mismo caso para los próximos P40 y P40 Pro . Eso significa que confía en la Galería de aplicaciones de Huawei para obtener sus aplicaciones y juegos, y le faltarán algunas aplicaciones predeterminadas básicas de Android.

Esto será cierto para cualquier dispositivo Huawei o Honor nuevo en el futuro hasta que se resuelva la situación entre los EE. UU., China y Huawei y se levante la prohibición del comercio.

Esta versión es la mayor revisión visual de EMUI en algunos años. Dicho esto, todavía es claramente Android. De hecho, se parece más a Android puro que nunca.

A pesar de eso, no hay forma de confundirlo con la experiencia Android de vainilla que encontraría en el teléfono Pixel o Android One . Conserva su propio sentido del estilo. No existe una máscara de Android idéntica, pero la más similar de la memoria reciente es la máscara OneUI que Samsung usa en sus teléfonos inteligentes más recientes. También hay un modo oscuro completo en todo el sistema.

EMUI 10.1 también se ha lanzado ahora como una actualización adicional, con algunas mejoras adicionales.

EMUI 10 ha sido diseñado visualmente, desde cero, para influir en los principios del diseño de revistas. Lo que eso significa es que parece haber una clara jerarquía de titulares, listas y contenido. En realidad, eso significa mucho más espacio en blanco.

Al igual que las revistas, los títulos son grandes y audaces, ocupando una buena parte en la parte superior de la pantalla. Eso es cierto ya sea que esté en la aplicación Configuración, Calendario, Contactos o cualquier otra aplicación Huawei preinstalada. Todos tienen un aspecto limpio, bien espaciado, uniforme y se combinan muy bien. Se siente menos estrecho que antes.

Este mismo enfoque también se aplica al menú desplegable que se carga en la parte superior de cualquier pantalla en la que se encuentre. Los mosaicos de configuración rápida se han rediseñado por completo, convirtiéndolos en una cuadrícula más parecida a una bolsa de iconos de círculo sólido, similar a lo que encontraría en el Pixel. Sin embargo, inspirándose nuevamente en el tema de la revista, cuando arrastra la configuración rápida hasta el fondo, la hora y la fecha ocupan la mitad superior actuando como ese titular, con los botones y controles en la parte inferior, al alcance de una mano. pulgar.

El enfoque minimalista se extiende al menú Configuración, donde Huawei ha reducido drásticamente la cantidad de opciones de configuración principales. Del mismo modo, si abre una tarjeta de contacto, ahora obtendrá una sutil tarjeta de color pastel en la parte superior. Huawei se inspiró en el artista italiano, Giorgio Morandi, conocido por usar colores bastante apagados en sus pinturas de bodegones. Ciertamente podemos ver el parecido.

Si ha tomado muchas fotos con las emblemáticas cámaras de ingeniería Leica de Huawei, sin duda se habrá encontrado con el aspecto esceptomorfo de la aplicación de la cámara, completo con su panel con textura de cuero falso en la parte inferior. Eso ya no está, reemplazado por una interfaz de usuario minimalista en blanco y negro mucho más limpia.

Es 2019, por lo que, naturalmente, cualquier software nuevo tiene que venir con la opción de alternar en un tema oscuro en todo el sistema. Al igual que el nuevo diseño UX de espaciado estilo revista, impregna todas las aplicaciones de Huawei preinstaladas una vez que se ha activado.

Cualquier fondo se vuelve completamente negro, esencialmente apagando todos esos píxeles individuales para ahorrar batería, mientras que los titulares y los títulos se vuelven de un tono gris claro para contrastar y ser claramente legibles, pero sin ser demasiado brillantes y ser incómodos de ver.

Los colores pastel inspirados en Morandi mencionados anteriormente adquieren un tono mucho más oscuro. Entonces, en lugar de verdes, rosas y naranjas, obtienes tonos más oscuros de gris y marrón con toques de azul, naranja y verde.

Además de verse genial, el Modo Oscuro tiene beneficios reales, como ayudar a que sus ojos se relajen y ayudar a reducir su tiempo mirando pantallas blancas brillantes con mucha luz azul. Como ya se mencionó, también ayuda a conservar la batería del teléfono. Entonces es un ganar-ganar.

Otro elemento que Huawei deseaba señalar era la nueva fluidez y el movimiento natural de sus animaciones. Se centra principalmente en cuando descarta una aplicación, volviendo a la pantalla de inicio deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Cuando desliza la aplicación hacia afuera, calcula la trayectoria y la velocidad con la que mueve la aplicación y luego se mueve en esa dirección, regresa a donde sea que el icono de la aplicación se encuentre en la pantalla. Con todo, ciertamente se siente y se ve fluido y suave. Ayuda a agregar una sensación de cohesión, eliminando cualquier leve brusquedad que pueda haber sentido antes.

Otra animación mucho más sutil es cuando toca cualquier cosa en la pantalla o inicia una aplicación. Mire un ícono mientras toca la aplicación para iniciarla, y notará una leve animación de primavera, casi como si estuviera presionando un botón real.

Es casi como si se empujara hacia abajo, antes de lanzar y la aplicación se inicia. Lo mismo sucede si selecciona una foto en la aplicación Galería. Es muy sutil, pero hay algo notablemente agradable una vez que lo notas.

Alejándose del aspecto visual de sus cambios y pasando a la IA: Huawei ha hecho un gran trabajo no solo para hacer que la interfaz de usuario general sea más ágil, sino que también está construyendo las estructuras para que funcione bien con todo un ecosistema de productos . Huawei quiere que el teléfono inteligente actúe como una especie de hub que se conecta sin problemas con otros dispositivos. La realización de eso está en el futuro, pero comienza con la forma en que funciona con las laptops Matebook de Huawei .

También es muy similar a las características de continuidad que Apple tiene para una integración perfecta entre macOS, iOS y otros dispositivos.

Al conectar un teléfono Huawei con el Matebook, obtienes una pantalla virtual de teléfono inteligente en la pantalla de la computadora portátil, para que puedas copiar y pegar texto de manera fácil y rápida con el teclado y el mouse. Incluso puede arrastrar y soltar archivos entre el teléfono y la computadora portátil, mientras envía mensajes a amigos, colegas y familiares, usando el mismo teclado.

La base en la que se basa EMUI10 podría significar que, en el futuro, los desarrolladores de aplicaciones pueden desarrollar una aplicación una vez para EMUI, y funcionará instantáneamente, ajustando y optimizando su apariencia y diseño para que coincida con la pantalla en la que esté: -Sistema de entretenimiento para automóvil, TV o reloj inteligente.

Conocimos EMUI en septiembre pasado cuando Huawei anunció una versión beta. Pero ese no fue el anuncio del lanzamiento completo. Sin embargo, estos teléfonos y tabletas ahora pueden obtener la actualización y también obtendrá EMUI 10.1.

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X (versiones 4G y 5G)

Huawei Nova 5T

Huawei Mate Xs

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 de 10.8 pulgadas

Estos dispositivos recibirán EMUI 10 "en los últimos meses", una línea de tiempo que podría ser un poco más segura teniendo en cuenta que se incluyen muchos teléfonos de 2017 y 2018, específicamente el exitoso P20 Pro.

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P30 lite

Huawei Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Porsche Design Huawei Mate 10

Porsche Design Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 4

Huawei Nova Lite 3

