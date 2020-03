Huawei y el futuro: sin Google, ¿cuál es el plan B de Huawei?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Huawei ha estado en apuros desde que los Estados Unidos impusieron prohibiciones comerciales a la compañía china en mayo de 2019. Eso impacta en muchos de los intereses de Huawei, incluidos sus teléfonos inteligentes. A nivel mundial, Huawei se encuentra entre los tres primeros: era un gran jugador en Android, un sistema al que podría tener acceso limitado en el futuro.

"Hemos estado haciendo un plan para este posible resultado", comentó Jeremy Thompson, vicepresidente ejecutivo del Reino Unido, en una entrevista con la BBC poco después de la inclusión en mayo de 2019. "Tenemos un programa paralelo para desarrollar una alternativa. Preferimos trabajar con Android, pero si no sucede en el futuro, tenemos una alternativa que creemos que deleitará a nuestros clientes".

Originalmente se pensó que la alternativa se llamaba HarmonyOS, un sistema operativo multiplataforma anunciado en la Conferencia de Desarrolladores de Huawei en agosto de 2019.

HarmonyOS

Ark OS es un compilador

Conocido como HongMengOS en China

Tan pronto como apareció la disputa con los EE. UU., Comenzamos a escuchar hablar de un plan B. Pero no fue la primera vez que oímos hablar de los planes de Huawei, ya que se habló de ello en marzo de 2019. Richard Yu, CEO de Huawei el negocio de dispositivos, dijo en ese momento que había un plan B, pero preferirían trabajar con socios como Google y Microsoft, algo que la compañía aún mantiene y hace, hasta cierto punto.

HarmonyOS se presentó en agosto de 2019, se espera que sea un reemplazo para Android, pero ese no fue el caso. HarmonyOS se ha implementado para aplicaciones de IoT y dispositivos de teléfonos inteligentes, aunque Huawei no ha descartado que HarmonyOS se use en teléfonos inteligentes.

Huawei ha confirmado que HarmonyOS será conocido como HongMengOS en China. HongMengOS fue uno de los primeros nombres en aparecer poco después de la disputa de los Estados Unidos y nos encontramos con HarmonyOS como marca registrada antes del anuncio.

Plataforma de dispositivos cruzados

Wearables, IoT, hogar inteligente, televisores, teléfonos inteligentes

HarmonyOS se reveló oficialmente en la Huawei Developer Conference en agosto de 2019. Se describe como un sistema operativo distribuido basado en microkernel, diseñado para ejecutarse en todo tipo de dispositivos.

Huawei ha dicho que comenzará con relojes inteligentes, dispositivos portátiles, unidades principales en el automóvil y ejecutará el televisor inteligente Honor Vision .

Como se ejecutará en todas las plataformas, es una alternativa a Android, capaz de reemplazar Android, Android Auto, WearOS, Android TV y Android Things, aunque la idea no es reemplazar Android en dispositivos Huawei, que Huawei sigue usando , más recientemente en el Huawei Mate 30 Pro .

"Estamos entrando en una época en la que las personas esperan una experiencia holística e inteligente en todos los dispositivos y escenarios. Para respaldar esto, sentimos que era importante tener un sistema operativo con capacidades multiplataforma mejoradas".

"Necesitábamos un sistema operativo que admita todos los escenarios, que se pueda utilizar en una amplia gama de dispositivos y plataformas, y que pueda satisfacer la demanda de los consumidores de baja latencia y seguridad sólida", explica Richard Yu, CEO del Grupo de Negocios del Consumidor de Huawei. eso.

Se puede anidar un #HarmonyOS modularizado para adaptarse de manera flexible a cualquier dispositivo para crear una experiencia perfecta entre dispositivos. Desarrollado a través del kit de capacidad distribuida, construye la base de un ecosistema de desarrollador compartido # HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 9 de agosto de 2019

Según los informes, HarmonyOS puede ejecutarse en dispositivos de baja potencia y, en lugar de que Huawei reemplace Android con HarmonyOS, comenzará a utilizar la plataforma en un despliegue en China en los próximos años en una gama de productos.

Huawei dijo en el lanzamiento de HarmonyOS que si "no puede usar Android en el futuro [puede] cambiar inmediatamente a HarmonyOS", y aunque no ha habido ninguna sugerencia oficial de que eso suceda en los teléfonos inteligentes, en su lugar, los teléfonos inteligentes de Huawei continuarán funcionando con el código abierto parte de Android, con Huawei buscando reemplazar los servicios de Google a los que ya no tiene acceso.

Mate 30 Pro lanzado en septiembre de 2019

Serie P40 prevista para el 26 de marzo de 2020

En lugar de deshacerse por completo de Android, Huawei continúa utilizando el sistema operativo Android de código abierto en sus dispositivos. Un ejemplo perfecto es el Huawei Mate 30 Pro, que se lanzó en septiembre de 2019 y se vio afectado por la prohibición de los dispositivos Huawei. El resultado fue que se lanzó sin los servicios de Google que normalmente encontraría en un dispositivo Android.

Eso incluía todo lo que sería parte de los servicios móviles de Google (Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube) y todas las demás aplicaciones de Google. La prohibición de los Estados Unidos significa que Huawei no puede usar estos servicios de Google, así que eso es lo que los clientes se pierden actualmente, y ese será el caso también en la serie Huawei P40 .

El plan de Huawei es reemplazar estos servicios con alternativas. Por ejemplo, ha anunciado que trabajará con TomTom en una nueva solución de mapeo, está trabajando en su propia herramienta de búsqueda y una gran parte de la oferta está trabajando para expandir su propia galería de aplicaciones para reemplazar Play Store, con un conjunto completo de servicios móviles de Huawei planeados en su lugar.

Huawei tiene una gran cantidad de soporte en la nube para sus servicios existentes y cualquier persona con un ID de Huawei podrá acceder a todos esos servicios, sincronizados entre dispositivos, ya sea que esté accediendo desde un teléfono Android o desde nuevos dispositivos HarmonyOS, por lo que Huawei en realidad no comienza desde cero.

Huawei ha dicho con frecuencia que podría volver a la experiencia completa de Android con solo pulsar un interruptor, pero también se ha sugerido que Huawei ahora está más comprometido a seguir su propio curso .

Eso, por supuesto, significa que la experiencia familiar de EMUI continúa, pero habrá cambios en los servicios dentro de esa oferta.

Huawei pide a los desarrolladores que usen la Galería de aplicaciones

Las aplicaciones, sin duda, presentan el mayor problema para cualquier sistema operativo móvil cuando se trata de las expectativas del cliente. Apple y Android han ofrecido paridad de aplicaciones durante varios años, pero en los primeros días de Android, fue criticado por no tener todas las aplicaciones que ofrecía iOS de Apple.

Huawei tiene su propia galería de aplicaciones y parece que Huawei proporciona las herramientas para garantizar que los desarrolladores puedan mover sus aplicaciones a la galería de aplicaciones, pero también es parte de una alianza china, llamada Global Developers Service Alliance , que trabaja con Vivo, Oppo y Xiaomi para atraer a los desarrolladores a una plataforma alternativa a la de Google.

Ese es el verdadero desafío: convencer a los desarrolladores de que App Gallery o una alternativa es tan importante como Google Play o Apple App Store cuando se trata de lanzar nuevas versiones de aplicaciones. Nuevamente, esto es crítico para brindar la experiencia del cliente. Huawei está trabajando activamente con los desarrolladores para intentar que esto sea lo más fácil posible y ofrece una gama de incentivos para desarrollar también para App Gallery.

Pero todavía hay una pregunta subyacente sobre si los clientes abandonarán la experiencia familiar de Google, por diferentes aplicaciones y servicios en un dispositivo Huawei. China probablemente demostrará ser fuerte, con lealtad a la marca y baja dependencia de los servicios de Google. Pero fuera de China, Huawei tiene que convencer a la gente de que la vida después de Google es posible.