¿Qué significa la prohibición comercial de Huawei para su teléfono Huawei o Honor?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Como resultado de la prohibición de comerciar con los EE. UU., Huawei no puede precargar teléfonos nuevos con aplicaciones de Google como Maps y YouTube, Google Play Store o Google Assistant.

Los teléfonos Huawei y Honor anteriores a mayo de 2019 continuarán recibiendo actualizaciones de seguridad y los dispositivos actuales que deben obtener Android 10 todavía lo recibirán. Las computadoras portátiles Huawei recibirán todas las actualizaciones de Windows de la manera tradicional.

Pero los teléfonos Huawei recién lanzados no pueden usar los servicios de Google y esto será un problema a largo plazo. Tenga en cuenta que esto no se aplica a ningún teléfono de la serie P30, incluido el P30 Pro New Edition (mayo de 2020), que es, esencialmente, un P30 Pro actualizado en lugar de un teléfono nuevo.

Las series Huawei P40 y P40 Pro , Mate 40 , Mate 30 , Mate Xs y Honor 30 no tienen ninguna aplicación de Google . Dependen de las aplicaciones de Huawei y de la tienda de descargas de la Galería de aplicaciones, que actualmente no tiene una gran cantidad de aplicaciones. Y en particular, cosas como muchas aplicaciones de banca en línea y servicios específicos no están cubiertos actualmente, aunque Huawei está haciendo un gran esfuerzo para mejorar esto.

Estos nuevos teléfonos Huawei y Honor vienen con Android 10 (con la interfaz de usuario EMUI 10 de Huawei en la parte superior). Pero solo puede instalar aplicaciones de Google a través de un proceso relativamente complicado y poco fiable y ni Huawei ni Google lo recomiendan oficialmente.

En mayo de 2019 , el gobierno de EE. UU. Anunció que Google y las empresas de EE. UU. Tienen que cambiar la forma en que tratan con Huawei . El gigante chino fue incluido en la lista negra por Estados Unidos en la última escaramuza de la guerra comercial en curso.

Google fue particularmente vociferante de que evitar que Huawei use su versión de Android podría generar problemas de seguridad nacional a través de personas que usan un sistema operativo de reemplazo desarrollado por Huawei, que ahora se revela como HarmonyOS . En realidad, probablemente se deba a que los teléfonos sin Android afectarían las ganancias de Google.

El 29 de junio de 2019 , el presidente Trump dijo que había acordado permitir que empresas tecnológicas estadounidenses como Google y Qualcomm comenzaran a vender una vez más a Huawei tras el reinicio de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La advertencia es que es solo para bienes no relacionados con la seguridad nacional. Trump hizo los comentarios en una conferencia de prensa en la cumbre del G20 en Osaka, Japón. La medida parecía ser una reacción al hecho de que las empresas estadounidenses estaban sintiendo el efecto de la prohibición.

El 1 de agosto de 2019, Trump pareció contradecir su declaración anterior (para variar), "no permitimos que Huawei ingrese a nuestro país, no hemos cambiado en eso". Esto habría mostrado una postura más fuerte si no lo hubiera aclarado de inmediato con "podemos hacer negocios en cosas que no son de seguridad con Huawei, podemos hacerlo". El 5 de septiembre, Trump volvió a afirmar que "Huawei es una gran preocupación para nuestro ejército, nuestras agencias de inteligencia y no estamos haciendo negocios con Huawei".

Alrededor de este tiempo, los dispositivos Huawei y Honor se agregaron nuevamente al sitio web recomendado por Android Enterprise . Eso es importante, ya que Google los recomienda activamente a las empresas para su uso a largo plazo.

Huawei presentó una demanda contra el regulador de telecomunicaciones de EE. UU. (FCC), ya que prohibió a los operadores de EE. UU. Comprar equipos de Huawei con subsidios pagados por la FCC a los operadores para garantizar que el acceso a los servicios de telecomunicaciones continúe disponible en todo EE. UU.

En enero de 2020, la administración Trump firmó un acuerdo comercial con China que vio el deshielo de la guerra comercial, pero no había ninguna disposición para Huawei en el acuerdo. Se cree que hay un segundo acuerdo sobre la mesa, pero no hay consenso sobre si esto ayudará o perjudicará a Huawei.

El Departamento de Comercio de EE. UU. Ha abandonado los planes de introducir reglas para dificultar que las empresas estadounidenses traten con Huawei , presumiblemente debido al daño a las empresas estadounidenses. Como mencionamos, Google no es fanático de la prohibición comercial. Sin embargo, sí muestra que diferentes partes del gobierno de los EE. UU. No pueden ponerse de acuerdo sobre un plan conjunto para tratar con la empresa.

A fines de 2019, el Departamento de Comercio dijo que había recibido alrededor de 300 solicitudes de licencia para seguir tratando con Huawei y aprobó organizar una cuarta parte de ellas.

El 14 de mayo de 2020 se anunció que la administración Trump había extendido la prohibición comercial original por un año más hasta mayo de 2021, lo que impedía a las empresas estadounidenses comprar o usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas consideradas un riesgo para la seguridad nacional.

Una licencia temporal que permitió a Huawei continuar realizando actualizaciones de software para teléfonos existentes, expiró el 17 de agosto de 2020 , aunque las actualizaciones de seguridad parecen estar exentas. Parte de su razón de ser era permitir que los operadores de redes rurales en los EE. UU. Continuaran recibiendo actualizaciones para el hardware de Huawei integrado en sus torres de telefonía celular. Sin embargo, para la mayoría de los consumidores, son los efectos en el lado de los teléfonos inteligentes los que se sentirán con mayor intensidad. El vencimiento significa que Google tampoco puede proporcionar actualizaciones.

Nuevas sanciones en agosto de 2020 cortaron efectivamente el suministro de chips de Huawei, incluida la tecnología que necesita para fabricar sus propios chips de teléfono KIrin y otros chips que fabrica. Como señala CNN , los analistas llamaron a la medida un "golpe letal".

La derrota de Trump en noviembre de 2020 elevó las esperanzas de Huawei que la administración entrante de Biden podría suavizar su enfoque. Sin embargo, varios puntos de venta: como el Washington Post - han informado que es probable que Biden "siga siendo duro con la tecnología china". De hecho, cita un artículo de Biden de principios de 2020 que dice: "Estados Unidos necesita ser duro con China. Si China se sale con la suya, seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas estadounidenses su tecnología y propiedad intelectual".

También en noviembre, la empresa estadounidense Qualcomm recibió una licencia para suministrar a Huawei algunos chips 4G, tal vez una muestra de lo que vendrá, uniéndose también a Intel y Microsoft, con sede en EE. UU., Para poder suministrar a Huawei. Ciertamente, parece que el objetivo estadounidense de crear una ventaja para sus empresas está comenzando a surtir efecto.

En el lanzamiento del Mate 30 en septiembre de 2019, el director ejecutivo de Huawei, Richard Yu, le dijo a Pocket-lint que Huawei podría enviar aplicaciones de Google a los dispositivos afectados "de la noche a la mañana" si se levantaba la prohibición, pero dijo que sentía que el teléfono aún se venderá bien en muchos territorios, especialmente China, por supuesto (nos han hecho creer que este es el caso).

También habló sobre sus sentimientos sobre la prohibición. "No es bueno para las empresas estadounidenses, no es bueno [para nosotros] ... en el pasado [hicimos] una gran contribución a las empresas estadounidenses. Y ahora no está permitido usar ... es perjudicial para el negocio de las empresas estadounidenses.

"Somos muy abiertos y transparentes. Somos una empresa globalizada. En la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos hemos convertido en moneda de cambio.

"No queríamos hacer esto ... nos vimos obligados a hacer esto. Tenemos una buena asociación con Google, pero el gobierno de los Estados Unidos nos obligó a hacer esto. Espero que ustedes [los periodistas] puedan entender esto".

El 18 de mayo de 2020, Huawei emitió una declaración enérgica en la que se refirieron a las últimas medidas propuestas para evitar que utilice tecnologías estadounidenses, incluida la fabricación de chips dentro de sus otros productos.

"En su incansable búsqueda de reforzar su dominio sobre nuestra empresa, el gobierno de Estados Unidos ha decidido proceder e ignorar por completo las preocupaciones de muchas empresas y asociaciones de la industria", dice el comunicado.

"Esta nueva regla afectará la expansión, el mantenimiento y las operaciones continuas de las redes por valor de cientos de miles de millones de dólares que hemos implementado en más de 170 países".

"Estados Unidos está aprovechando sus propias fortalezas tecnológicas para aplastar empresas fuera de sus propias fronteras. Esto sólo servirá para socavar la confianza que las empresas internacionales depositan en la tecnología y las cadenas de suministro estadounidenses. En última instancia, esto perjudicará los intereses estadounidenses".

Australia y Japón han bloqueado la participación de Huawei en las redes 5G, pero el gobierno del Reino Unido no vio ninguna razón para hacer lo mismo en enero de 2020, limitando su participación en una red móvil individual a menos del 35 por ciento de la red no principal.

Sin embargo, las arenas cambiaron: el 15 de mayo de 2020, el Departamento de Comercio de EE. UU. Describió más medidas restrictivas para Huawei para restringirle la fabricación de chips utilizando tecnologías de EE. UU. Utilizando IP o incluso equipos estadounidenses. Las nuevas reglas significan que Huawei necesitaría una licencia para usar cualquier tecnología estadounidense. Huawei había intentado indigenizar algunos de sus procesos de diseño dentro de los EE. UU. Para eludir la prohibición original que claramente no le gustaba a EE. UU.

Este fallo ha tenido un gran efecto porque obligó al gobierno del Reino Unido a revertir su decisión anterior sobre el equipo de red Huawei 5G. El Reino Unido ahora ha dicho que las empresas de telecomunicaciones no pueden usar el equipo de red Huawei 5G después de 2027 y deben dejar de comprar equipos nuevos para fines de 2020. Hay una fecha límite para instalar esto en septiembre de 2021.

El regulador de telecomunicaciones de EE. UU., La FCC, también designó recientemente a Huawei y ZTE como `` amenazas a la seguridad nacional , pero, al igual que con la prohibición comercial, no ha publicado ninguna evidencia en este sentido públicamente.

Es posible que el Reino Unido se haya arrinconado. El Reino Unido necesita un acuerdo comercial con Estados Unidos en el mundo posterior al Brexit y es posible que haya más restricciones sobre Huawei para que ese acuerdo se supere.

Los dispositivos Huawei existentes anteriores a mayo de 2019 como la serie P30 (incluida la nueva edición P30 Pro), la serie P20 y la serie Mate 20 no se ven afectados en su forma actual. No desaparecerá ninguna aplicación y podrán seguir usando las aplicaciones de Google y obtener actualizaciones de seguridad. Debido a que Honor es una subsidiaria de Huawei, las mismas implicaciones también se aplicarían a sus teléfonos.

Google es claro en este punto: "Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las protecciones de seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en los dispositivos Huawei existentes".

Por su parte, Huawei dice que "continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicios posventa a todos los productos de teléfonos inteligentes y tabletas de Huawei y Honor que cubren aquellos que se han vendido o que todavía están disponibles en todo el mundo".

Lo que no estuvo claro por un tiempo fue si los teléfonos Huawei y Honor recibirían actualizaciones de funciones. Pero ahora sabemos que los siguientes dispositivos recibirán la actualización a Android 10 durante 2020. Por lo tanto, los propietarios de estos teléfonos no deben preocuparse en absoluto por esta situación.

P30 Pro

Huawei P30

Mate 20 Huawei

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

P30 lite

P inteligente 2019

P inteligente + 2019

P inteligente Z

Mate 20 X

Compañero 20 X 5G

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Mate 10

Mate 20 Lite

Honor 8X

Honor 10

Honor 20

Honor 20i / 20 Lite

Honor 20 Pro

Escrito por Dan Grabham.