¿Qué significa la prohibición de comercio de Huawei para su teléfono Huawei o Honor?

Huawei ha sido afectado por una prohibición comercial de Estados Unidos. La prohibición es particularmente problemática para la asociación Google-Huawei, lo que significa que Huawei no puede precargar nuevos teléfonos con aplicaciones de Google como Maps y YouTube, Play Store o Google Assistant.

Antes de mayo de 2019 continuará recibiendo actualizaciones de seguridad y los dispositivos actuales que habrían recibido el próximo Android 10 todavía lo recibirán. Las computadoras portátiles recibirán todas las actualizaciones de Windows de la manera tradicional. Muchos teléfonos Huawei actuales tendrán la nueva interfaz de usuario EMUI 10 sobre Android 10 , más sobre esto a continuación.

Las nuevas series Mate 30 y Mate 30 Pro , Mate Xs y Honor V30 no tienen ninguna aplicación de Google . Dependen de las aplicaciones de Huawei y de la tienda de descargas de App Gallery, que actualmente no tiene una gran cantidad de aplicaciones. Y en particular, cosas como las aplicaciones de banca en línea y los servicios específicos no se atienden actualmente, aunque Huawei está haciendo un gran esfuerzo para mejorar esto.

Estos teléfonos vienen con Android 10 (con la interfaz de usuario EMUI 10 de Huawei en la parte superior). Pero solo puede instalar aplicaciones de Google a través de un proceso relativamente complicado y poco fiable y ni Huawei ni Google lo recomiendan oficialmente.

Los próximos Huawei P40 y P40 Pro también estarán en el mismo barco. Por ridículo que parezca dado el éxito de otros teléfonos Huawei recientes, no estamos seguros de si las redes los almacenarán debido a la falta de aplicaciones de Google.

En mayo de 2019 se anunció que Google y otras empresas que comercian en los EE. UU. Tienen que cambiar la forma en que tratan con Huawei . El gigante chino fue incluido en la lista negra por Estados Unidos en la última escaramuza de la guerra comercial en curso.

Posteriormente, en un discurso el 29 de junio , el presidente Trump dijo que había acordado permitir que compañías tecnológicas estadounidenses como Google y Qualcomm comenzaran nuevamente a venderle a Huawei luego del reinicio de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La advertencia es que es solo para bienes no conectados a la seguridad nacional. Trump hizo los comentarios en una conferencia de prensa en la cumbre del G20 en Osaka, Japón. La medida parecía ser una reacción al hecho de que las compañías estadounidenses también estaban sintiendo el efecto de la prohibición.

Google se mostró particularmente vociferante de que evitar que Huawei use su versión de Android podría generar problemas de seguridad nacional a través de personas que usan un sistema operativo de reemplazo desarrollado por Huawei, ahora revelado como HarmonyOS . En realidad, probablemente sea porque los teléfonos que no son Android afectarían las ganancias de Google.

El 1 de agosto, Trump pareció contradecir su declaración anterior (para variar), "no permitimos que Huawei ingrese a nuestro país, no hemos cambiado en eso". Esto habría mostrado una postura más fuerte si no lo hubiera aclarado de inmediato con "podemos hacer negocios en asuntos no relacionados con la seguridad con Huawei, podemos hacerlo".

El 5 de septiembre, Trump declaró nuevamente que "Huawei es una gran preocupación de nuestros militares, de nuestras agencias de inteligencia, y no estamos haciendo negocios con Huawei".

Alrededor de este tiempo, los dispositivos Huawei y Honor se agregaron nuevamente al sitio web recomendado por Android Enterprise . Eso es significativo ya que Google los recomienda activamente a las empresas para su uso a largo plazo.

El 4 de noviembre, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilber Ross, dijo a Bloomberg que las licencias para permitir que Huawei negocie con empresas estadounidenses "se recibirán en breve" y, de hecho, se otorgó un aplazamiento adicional de 90 días a mediados de noviembre .

Huawei también ha presentado una demanda contra el regulador de telecomunicaciones de los EE. UU. (FCC), ya que ha prohibido a los operadores estadounidenses comprar equipos Huawei con subsidios pagados por la FCC a los transportistas para garantizar que el acceso a los servicios de telecomunicaciones continúe disponible en todo EE. UU.

En enero de 2020, la administración Trump firmó un acuerdo comercial con China que vio un deshielo de la guerra comercial, pero no había ninguna disposición para Huawei en el acuerdo. Se cree que hay un segundo acuerdo sobre la mesa, pero no hay consenso sobre si esto ayudará o dificultará a Huawei.

El Departamento de Comercio de EE. UU. Ha rechazado las normas que dificultan que las empresas estadounidenses traten con Huawei , presumiblemente debido al daño a las empresas estadounidenses. Como mencionamos, Google no es fanático de la prohibición comercial. Sin embargo, muestra que diferentes partes del gobierno de los EE. UU. No pueden ponerse de acuerdo sobre un plan unificado para tratar con la empresa.

En el lanzamiento del Mate 30, el CEO de Huawei, Richard Yu, le dijo a Pocket-lint que Huawei podría llevar las aplicaciones de Google a los dispositivos afectados "de la noche a la mañana" si se levantaba la prohibición, pero dijo que sentía que el teléfono aún se vendería bien en muchos territorios, especialmente en China, por supuesto. (Se nos ha hecho creer que este es el caso).

También se abrió sobre sus sentimientos sobre la prohibición. "No es bueno para las empresas estadounidenses, no es bueno [para nosotros] ... en el pasado [hicimos] una gran contribución a las empresas estadounidenses. Y ahora no está permitido su uso ... es perjudicial para los negocios de las empresas estadounidenses".

"Somos muy abiertos y transparentes. Somos una empresa globalizada. En la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos hemos convertido en una moneda de cambio".

"No queríamos hacer esto ... nos vimos obligados a hacerlo. Tenemos una buena asociación con Google, pero el gobierno de los Estados Unidos nos obligó a hacerlo. Espero que ustedes [los periodistas] puedan entender esto".

Australia y Japón han bloqueado la participación de Huawei en redes 5G, pero el Gobierno del Reino Unido no ha visto ninguna razón para hacer lo mismo (identificó algunos problemas en el software de Huawei que la compañía está trabajando para solucionar con la ayuda de GCHQ). Ninguno de estos países ha prohibido a Huawei comerciar allí.

Al gobierno de los Estados Unidos no le gusta que el Reino Unido haya involucrado al hardware Huawei 5G, parte de una campaña en curso contra el gigante chino. Pero incluso si el Reino Unido no ve los riesgos con Huawei que parece que los EE. UU., Puede estar arrinconado. El Reino Unido necesita un acuerdo comercial con los EE. UU. En el mundo posterior al Brexit y podría tener que introducir una prohibición del equipo de Huawei para que ese acuerdo se supere.

La practicidad en la introducción de una prohibición de Huawei 5G en el Reino Unido es extremadamente difícil. Todas las redes del Reino Unido usan la tecnología Huawei en sus redes, aunque cada vez más no en la red central, presumiblemente en caso de que se identifiquen problemas futuros. Sin embargo, en términos de equipo de antena, Huawei sigue siendo un jugador masivo.

La orden del gobierno de EE. UU. Emitida originalmente en mayo de 2019 significaba que Huawei no podía comprar tecnología de empresas estadounidenses sin su aprobación. Sin embargo, hubo un aplazamiento , ahora extendido, lo que significa que las empresas estadounidenses pueden comerciar con Huawei por productos que no afectan los problemas de seguridad.

El aplazamiento permitió a Huawei anunciar que traerá Android 10 al P30, P20 y Mate 20 (y más) ya que, presumiblemente, pudo usar el tiempo extra para obtener las actualizaciones aprobadas por Google.

Dado que la situación de Google se hizo evidente, otros proveedores como ARM, la Asociación de Tarjetas SD , Intel, Microsoft y Qualcomm dijeron que tendrían que suspender el comercio con el gigante chino, por lo que hubo un trabajo apresurado detrás de escena tratando de cerrar las asociaciones.

HiSilicon es la subsidiaria de Huawei que fabrica conjuntos de chips para teléfonos. La retirada de la cooperación ARM sería masiva ya que todas las plataformas de teléfonos inteligentes de Huawei usan diseños basados en ARM (al igual que casi todos los teléfonos inteligentes y tabletas en todas partes). Presumiblemente, la plataforma Kirin 990 basada en ARM de Huawei, destinada al Mate 30 y P40 , presumiblemente ya se cerró en ese momento, pero podría haber implicaciones para el hardware de fines de 2020.

El fabricante estadounidense de chips Intel suministra los chips para la línea de computadoras portátiles de Huawei y continúa haciéndolo, presumiblemente porque Intel puede suministrar estos chips desde otros lugares. Microsoft también puede seguir suministrando licencias de Windows a Huawei.

Los dispositivos Huawei existentes anteriores a mayo de 2019, como el P30 Pro y el Mate 20 Pro , no se ven afectados en su forma actual. Ninguna aplicación desaparecerá y pueden continuar usando las aplicaciones de Google y obtener actualizaciones de seguridad. Debido a que Honor es una subsidiaria de Huawei, las mismas implicaciones también se aplicarían a sus teléfonos.

Google es claro en este punto: "Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las protecciones de seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes".

Para las preguntas de los usuarios de Huawei con respecto a nuestros pasos para cumplir con las acciones recientes del gobierno de los EE. UU .: le aseguramos que mientras cumplimos con todos los requisitos del gobierno de EE. UU., Servicios como Google Play y seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en su Huawei existente dispositivo. - Android (@Android) 20 de mayo de 2019

Por su parte, Huawei dice que "continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los productos existentes para teléfonos inteligentes y tabletas Huawei y Honor que cubren los que se han vendido o todavía están en stock en todo el mundo".

Incluso si la prohibición comercial continúa, Huawei puede "proporcionar servicio y soporte, incluyendo actualizaciones de software o parches, a los teléfonos Huawei existentes". Esto básicamente significa que Huawei puede continuar comerciando en los EE. UU. Para estos fines.

Lo que no estuvo más claro por un tiempo fue si los teléfonos Huawei y Honor recibirían actualizaciones de funciones. Pero ahora sabemos que los siguientes dispositivos obtendrán la actualización a Android 10 durante 2020 y también obtendrán EMUI 10, la interfaz de usuario de Huawei , en la parte superior también.

P30 Pro

P30 Huawei

Mate 20 Huawei

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart + 2019

P inteligente Z

Mate 20 X

Mate 20 X 5G

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Mate 10

Mate 20 Lite

Honor 8X

Honor 10

Honor 20

Honor 20i / 20 Lite

Honor 20 Pro

Mate 30 y Mate 30 Pro , Mate Xs y Honor V30 no tienen acceso a Google Play Store ni a otras aplicaciones de Google, por lo que no se han lanzado en el Reino Unido y Europa. Será la misma situación con los próximos P40 y P40 Pro . Huawei tiene su propia galería de aplicaciones, pero muchas aplicaciones establecidas aún no están allí.

No hay una manera de ofrecer una forma propia de instalar Google Play Services en estos nuevos teléfonos, pero existe una solución un poco complicada que implica descargar un paquete instalador de APK directamente en el teléfono. Sin embargo, no se recomienda en absoluto. Después de instalar Play Services y Play Store, puede instalar cualquier aplicación de Android desde la tienda como lo haría de otra manera.

Como contingencia, Huawei ha desarrollado su propio sistema operativo HarmonyOS, pero no está basado en Android en absoluto. Inicialmente, no llegará a los teléfonos inteligentes, pero esto puede cambiar en el futuro.

Actualización del 30 de mayo: se agregaron enlaces adicionales y contexto sobre la situación actual.

Actualización del 11 de junio: se agregaron nuevos desarrollos de Google y operadores del Reino Unido.

Actualización del 20 de junio: se agregó información sobre los dispositivos que reciben la actualización de Android Q

Actualización del 1 de julio: se agregó información sobre la declaración del G20 de Trump y la nueva declaración de Huawei

Actualización del 9 de agosto: Retrabajo importante después del anuncio de HarmonyOS

Actualización del 12 de agosto: se agregó información de Android Enterprise

Actualización del 30 de agosto: se agregó la información más reciente de Reuters

Actualización del 9 de septiembre: se agregó información de Mate 30 de IFA 2019

Actualización del 18 de septiembre: se agregó la última información de Mate 30

Actualización del 20 de septiembre: se agregó información de lanzamiento de Mate 30 y citas de Richard Yu

Actualización del 11 de noviembre: se agregó la última situación en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China

Actualización del 6 de diciembre: se agregó la información más reciente

20 de enero de actualización 2020: se agregó la información más reciente, incluidos los desarrollos de acuerdos comerciales

Actualización del 13 de marzo: información refinada