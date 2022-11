Confirmado: El próximo teléfono insignia de Honor se anuncia el 23 de noviembre

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Honor ha confirmado que anunciará su próximo teléfono insignia el 23 de noviembre de 2022. La compañía no ha dado más detalles, pero sí sabemos que tendrá lugar a las UTC+8 (1:30 AM ET).

En cuanto a lo que podemos esperar, hay muchos rumores, entre ellos que podría tratarse del Magic5. De ser así, hemos oído que contará con una pantalla de 6,8 pulgadas y una cámara de 50 megapíxeles, pero también es posible que Honor anuncie algo totalmente distinto.

El mensaje de Honor sobre el nuevo dispositivo es intencionadamente vago y se limita a decir que será un nuevo "producto insignia", lo que deja mucho espacio a la interpretación. Otra posibilidad es que se trate de algo más parecido al Honor Magic V, un plegable de 7,9 pulgadas que vimos por primera vez en marzo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Estad atentos a una gran sorpresa, el nuevo buque insignia llegará a vosotros el 23 de noviembre. pic.twitter.com/thYanFqhZD- HONOR (@Honorglobal) 7 de noviembre de 2022

Venta anticipada del Prime: Todas las mejores ofertas del Prime Day 2 en Estados Unidos Por Chris Hall · 12 Octubre 2022 Vuelve el Prime Day de Amazon, con las rebajas de acceso anticipado al Prime, en las que hay ofertas en toda una serie de productos.

El Magic V era un dispositivo impresionante, y si este es realmente un reemplazo podemos esperar algo igual de lujoso. Puede que los plegables sean cada vez más populares, pero eso no significa que un nuevo lanzamiento no sea emocionante.

Estaremos atentos para ver lo que Honor tiene que anunciar en un par de semanas; estamos seguros de que no seremos los únicos.

Escrito por Oliver Haslam.