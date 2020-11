Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El rumor había estado flotando durante algún tiempo, pero ahora es oficial: Huawei está vendiendo Honor. La "estrategia de marca dual" ha terminado, ya que los activos comerciales de esta última marca serán asumidos por Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, Ltd.

Huawei, al ser un gigante tecnológico chino, ha estado bajo presión en una guerra política con los EE. UU., Lo que llevó a una prohibición comercial , lo que significa la desactivación de los servicios de Google en sus teléfonos y más desafíos para obtener ciertos conjuntos de chips en el volumen requerido.

El efecto dominó de esto fue inevitable: incluso se cree que Huawei tiene un suministro limitado para su futura línea de productos de teléfonos inteligentes. Y dado que los productos de Honor a menudo son un reflejo cercano de los equivalentes de Huawei, la prioridad de dar a ambas marcas la oportunidad de avanzar resultó en la propuesta de venta de Honor.

Sin embargo, el hecho de que los productos de Honor hayan sido a menudo tan similares a los de Huawei plantea la pregunta de qué implica realmente esta venta. En interés de la propiedad intelectual, Huawei seguramente no renunciará a sus patentes y procesos. Como se cita en su comunicado de prensa oficial, de fecha 17 de noviembre de 2020, la venta solo se refiere a sus "activos comerciales".

Leemos que en el sentido de que Honor reaparecerá en una nueva forma, con el nombre de la marca intacto, pero los productos son completamente nuevos. Es probable que esto también sea un movimiento para que la nueva compañía vuelva al tren de Google, ya que Huawei "no tendrá acciones ni participará en ninguna gestión comercial o actividades de toma de decisiones en la nueva compañía Honor", para abrir la posibilidad de llamamiento internacional una vez más.

Ha sido una buena carrera de siete años para Honor, que se fundó en 2013, pero ahora es el final de un capítulo y el comienzo de otro. Las implicaciones exactas de las cuales aún no están claras como el cristal, pero seguiremos todos los desarrollos con atención al suelo.

Escrito por Mike Lowe.