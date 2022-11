Los teléfonos Pixel por fin tienen controles de temporizador Nest Hub

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tu teléfono Pixel debería poder controlar los temporizadores de tu Nest Hub más pronto que tarde, ya que Google está probando un widget actualizado de At a Glance.

Controlar los temporizadores del Nest Hub no siempre ha sido tan fácil como debería, pero algunas personas están empezando a ver un widget actualizado de At a Glance en sus teléfonos Pixel, completo con opciones de control para los temporizadores de los Nest Hub. Google parece estar probando el cambio con un pequeño número de personas, por lo que es posible que no lo veas todavía.

Se informa que el widget recién actualizado tiene una opción adicional para habilitar "Cross Device Timer". Cuando está activada, la función muestra una notificación cuando un temporizador termina, a la vez que ofrece al usuario la opción de ampliarlo un minuto. Sin embargo, también se ha informado de que esto sólo funciona con los temporizadores, no con las alarmas. Por lo tanto, funcionará la próxima vez que necesites cronometrar tu pasta, pero no servirá para esa alarma de despertador que olvidaste cancelar.

Todavía no se sabe cuándo se aplicará este cambio a todo el mundo, pero un informante dijo a 9to5Google que recibió una encuesta de Google Opinion Rewards después de que el estado del temporizador apareciera por primera vez. Esto sugiere que Google está probando activamente la función y quiere saber cómo le va a la gente. Esperemos que eso signifique que podemos esperar algo más oficial pronto.

Escrito por Oliver Haslam.