Enchufar un teléfono Pixel lo convierte instantáneamente en un cargador inalámbrico

(Pocket-lint) - Probablemente ya sabías que tu teléfono Pixel puede usarse como cargador inalámbrico, pero ¿sabías que lo enciende cada vez que lo conectas?

Resulta que sí, y aunque Google ha hecho un buen trabajo para mantener este hecho en secreto, la gente está empezando a darse cuenta.

Ser capaz de cargar de forma inalámbrica cosas como auriculares e incluso otros teléfonos enteros desde un teléfono Pixel no es nuevo, y ha sido apoyado desde hace algún tiempo. Pero de lo que mucha gente no se ha dado cuenta hasta hace muy poco es de que el simple hecho de enchufar el Pixel es suficiente para activar esa función de carga inalámbrica, al instante.

Claro, puedes activar la función manualmente si realmente quieres, pero no es necesario. Enchufa tu Pixel a un cable USB-C y ya está.

El único momento en el que eso podría no ocurrir es cuando tu batería está por debajo del 20%. Pero no te preocupes, en cuanto se alcanza ese porcentaje la carga inalámbrica se pone en marcha inmediatamente y todo está bien con el mundo. Es una función muy interesante, aunque quizá no se utilice mucho. Pero, al menos, ahora lo sabes todo, ¿no?

Hay un hilo de Reddit de personas que acaban de descubrir esta función en particular, así que no te preocupes, ¡no hemos sido los únicos que han aprendido algo nuevo hoy!

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Chris Hall.