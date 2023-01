Los nuevos Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro son dos de los smartphones más esperados del año. Si eres una de las muchas personas que buscan actualizarse a uno de estos modelos, ¡ahora es un gran momento!

Gracias al actual programa de canje de Google Store, puedes conseguir hasta 300€ de descuento en tu compra al canjear tu antiguo teléfono.

Sigue leyendo para obtener más información sobre el programa y sobre cómo aprovechar al máximo esta oferta especial.

¿Qué es el programa de canjeo de Google Store?

El programa de canje de Google Store te permite canjear tu antiguo teléfono por un flamante Pixel 7 o Pixel 7 Pro. Recibirás un reembolso por el valor de tu antiguo teléfono, que se te enviará en cuanto se procese tu antiguo dispositivo.

El programa estará vigente hasta el 31 de octubre.

Cómo funciona

Para empezar, dirígete a la tienda online de Google en España, añade tu nuevo Pixel 7 o Pixel 7 Pro a tu carrito y, a continuación, selecciona la opción "Intercambiar un dispositivo elegible" durante el pago. A continuación, se te pedirá que introduzcas información básica sobre tu antiguo dispositivo, como la marca, el modelo y el estado.

Una vez que lo hayas hecho, Google te proporcionará un presupuesto estimado para tu canje. Ten en cuenta que este presupuesto es solo una estimación; el valor final del canje se determinará una vez que Google haya recibido y evaluado tu dispositivo.

Si estás satisfecho con el presupuesto estimado, puedes completar tu compra. A continuación, se te enviará tu nuevo Pixel 7 o Pixel 7 Pro. Al mismo tiempo, Google, a través de un socio de canje, enviará un kit de canje con una etiqueta prepagada.

Tienes 30 días para enviarles tu antiguo dispositivo. Una vez que Google lo haya recibido y evaluado, aplicará el descuento correspondiente y emitirá un reembolso a tu forma de pago.

Hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de aprovechar esta oferta.

En primer lugar, sólo algunos dispositivos son elegibles. Actualmente, esto incluye teléfonos de Apple, Samsung, Huawei, LG y Google. En segundo lugar, sólo se aceptarán los dispositivos que estén en buenas condiciones de funcionamiento y sin daños estéticos importantes.

Por último, es importante tener en cuenta que se borrarán todos los datos personales de tu antiguo dispositivo antes de canjearlo. Si hay algo en tu dispositivo que quieras conservar, asegúrate de hacer una copia de seguridad antes de enviarlo.

¿Por qué Pixel 7 o Pixel 7 Pro?

Puede que tu viejo teléfono haya empezado a mostrar su edad. Tal vez no sea lo suficientemente bueno para tus necesidades. Puede que la batería no dure tanto como antes, que el procesador sea lento o que la cámara sea mediocre.Si te encuentras en alguna de estas situaciones, cambia tu teléfono por un Google Pixel 7 o 7 Pro.

Veamos las características más destacadas de estos dos dispositivos.

Cámara

Una de las primeras cosas que notarás en los dos modelos son las cámaras. Estos teléfonos cuentan con algunas de las mejores cámaras del mercado y son perfectas para tomar fotos y vídeos de alta calidad.

Con una cámara trasera de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 10,8 megapíxeles, el Pixel 7 es capaz de capturar detalles impresionantes. Las cámaras delantera y trasera del Google Pixel 7 Pro tienen megapíxeles similares, pero puedes disfrutar de una lente ultra gran angular avanzada que cubre 125,8 grados frente a los 114 grados del Pixel 7.

No importa lo que estés tratando de capturar, el Google Pixel 7 y el Pixel 7 Pro te ayudarán a crear imágenes hermosas.

Especificaciones

El nuevo chip Tensor G2 de Google está diseñado para el aprendizaje automático de próxima generación y la fotografía computacional. El Pixel 7 y el Pixel 7 Pro son los primeros teléfonos impulsados por este chip, lo que resulta en algunas características impresionantes.

Con Tensor G2, estos teléfonos pueden identificar automáticamente objetos en las fotos y ajustar la configuración de la cámara en consecuencia. Esto significa que siempre obtendrás la toma perfecta, ya sea que estés tomando una foto de una flor o un paisaje.

Tanto el Google Pixel 7 como el 7 Pro ofrecen impresionantes cantidades de RAM. El Pixel 7 estándar viene con 8 GB, mientras que el 7 Pro sube la apuesta hasta los 12 GB. Esto hace que los dispositivos sean adecuados para tareas exigentes como juegos y edición de vídeo. El Pixel 7 estándar viene con 128 GB de almacenamiento. El Pixel 7 Pro lo aumenta a 512 GB.

Combinados con potentes procesadores y pantallas de alta resolución, estos dispositivos ofrecen una experiencia multimedia envolvente que te dejará con ganas de más.

Diseño

Los nuevos teléfonos Pixel 7 y Pixel 7 Pro de Google no solo presumen de un rendimiento de gama alta; también vienen en una variedad de colores agradables a la vista: Obsidian y Snow. Pero mientras que el Pixel 7 presenta un brillante tono limoncillo, el Pixel 7 Pro apuesta por un color avellana.

Además de su amplia gama de colores, los Pixel 7 y 7 Pro también tienen esquinas elegantes y redondeadas junto con una barra de aluminio que atraviesa las cámaras en la parte posterior. Esta barra no solo tiene un atractivo visual, sino que también ayuda a mejorar el agarre y a evitar que las huellas dactilares manchen las lentes.

El efecto general es un teléfono de aspecto sofisticado y caro, aunque su precio sea relativamente asequible.

No hay nada mejor

El programa de canje de Google Store es una excelente manera de ahorrar dinero en la compra de tu nuevo Pixel 7. Si tienes un dispositivo elegible que quieres actualizar, ahora es un gran momento para aprovechar esta oferta especial.

Recuerda que esta oferta solo está disponible por tiempo limitado, así que no esperes demasiado para actualizarte a lo último y mejor de Google.

Condiciones: Debes ser mayor de 18 años para participar en el programa de canje y facilitar una dirección de entrega en España. La oferta de canje no puede combinarse con otras ofertas a menos que se indique lo contrario. La compra debe realizarse en el sitio web de Google Store España. Además, la oferta no es transferible y no es válida por dinero en efectivo o su equivalente, y es posible que se apliquen gastos de envío al realizar la compra. Por último, el programa de canje es nulo donde la ley lo prohíba.