Se acerca el cumpleaños de Google y se esperan grandes ofertas

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cada año, Google celebra su cumpleaños con algunas agradables sorpresas. Está, por supuesto, el doodle del cumpleaños para refrescar la página de inicio del buscador.

Pero lo más importante es que Google lanza ofertas especiales para cada cumpleaños. Como el gran día se acerca, no tenemos que esperar demasiado para que los descuentos entren en acción. Pero, ¿qué podemos esperar del cumpleaños de Google de este año?

-

Juguemos a ser detectives e intentemos averiguar qué ofertas habrá.

Aunque no sabemos con exactitud qué ofertas increíbles ofrecerá Google, podemos fijarnos en el anterior cumpleaños de la empresa para obtener indicaciones.

El año pasado, Google cumplió 23 años. Para celebrarlo, el gigante de los motores de búsqueda publicó primero un doodle con una tarta de cumpleaños y la vela encima representando la letra "L". Después, empezaron las ofertas reales.

Durante un día entero, los clientes de Europa tuvieron la oportunidad de comprar la mayoría de los productos de Google con descuentos del 20% o más.

El descuento no se aplicó a algunos dispositivos como la cámara Nest Hello y la cámara para interiores. Sin embargo, si pillabas la oferta, podías conseguir el Pixel 5 o el Stadia Controller con un 20% de descuento. Era tan sencillo como usar un código especial en la caja. Y lo que es mejor, la oferta no terminaba ahí.

Los clientes interesados en productos algo más antiguos como el Pixel 4a y el Chromecast original podían adquirirlos con un 23% de descuento utilizando un segundo código.

Por el momento, no podemos decir cuál será la oferta de cumpleaños de Google este año. Sin embargo, podemos hacer algunas predicciones.

En primer lugar, sabemos que la oferta no será un canje. Esto se debe a que esa opción ya está disponible en Google Store. A continuación, podemos estar seguros de que la oferta se hará a través de la Google Store, probablemente con el uso de códigos de promoción especiales.

Por último, a juzgar por las ofertas realizadas el año pasado, se puede afirmar que Google volverá a ofrecer descuentos considerables en sus productos. Por supuesto, como aún estamos lejos del cumpleaños, no podemos afirmar que habrá descuentos con seguridad. Pero es muy probable que eso sea precisamente lo que ocurra.

No hay mucho que podamos decir con certeza sobre las próximas ofertas por el cumpleaños de Google. Como siempre, Google no quiere estropear la sorpresa, así que lo único que podemos hacer es ser pacientes y esperar. Pero eso no significa que no puedas aprovechar otras ventajas mientras tanto.

Por ejemplo, ahora sería un momento excelente para visitar la Google Store y comprobar las opciones de canje. Si no conoces esta oferta, te permite vender tu viejo teléfono por una determinada cantidad de dinero.

Si eres como la mayoría de la gente, probablemente tengas un par de teléfonos viejos por ahí. Esto es bastante común: una vez que nuestros teléfonos mueren, nos cuesta tirarlos. En su lugar, los guardamos en un cajón o los dejamos tirados por ahí.

Pues bien, ahora puedes convertir esos teléfonos en dinero real. Si esto te parece tentador (¿y por qué no?), puedes encontrar más información en las páginas de canje correspondientes:

Canje en el Reino Unido

Intercambio en Alemania

Además, si quieres estar al tanto de cuándo saldrá la información sobre el Cumpleaños de Google, hay un recurso excelente para ello. Puedes inscribirte en el boletín de Google Store para estar al tanto de las últimas novedades en todo momento.

Si decides inscribirte, serás el primero en saber cuándo salen las ofertas de cumpleaños.

Google cumple 24 años este año, casi un cuarto de siglo. En ese tiempo, la empresa ha dado pasos de gigante. Pasó de ser una humilde página web a un potente motor de búsqueda y, finalmente, a una enorme corporación.

Curiosamente, Google se fundó el 4 de septiembre. Sin embargo, la empresa cambió su cumpleaños a 23 días después para conmemorar una ocasión importante:

El 27 de septiembre fue la fecha en la que Google batió el récord de páginas indexadas.

Ahora ya sabes por qué el gigante de los buscadores celebra su cumpleaños en esta fecha concreta. También tienes una idea más clara de lo que puedes esperar cuando llegue ese momento dentro de un mes. Con suerte, estarás preparado para hacerte con las mejores ofertas de Google Store cuando la empresa cumpla 24 años. Te sugerimos que te inscribas en el boletín de noticias para recibir las ofertas tan pronto como se publiquen a finales de este mes.