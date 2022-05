Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Asistente de Google, el ayudante digital inteligente controlado por voz de la compañía, pronto tendrá la capacidad de comprender mejor las palabras y los nombres que utilizas con frecuencia, según un informe reciente.

Con su "reconocimiento de voz personalizado", Google Assistant será capaz de almacenar y procesar estos datos exclusivamente en tu smartphone -sin enviarlos a la nube-, lo que podría mejorar su capacidad para responder y entender lo que dices.

Esta noticia llega a través de 9to5Google en un informe que detalla algunos de los cambios que ha detectado en lo más profundo del código de la aplicación de Google en la Play Store.

Tras descomponer la aplicación, el sitio informa de que este "reconocimiento de voz personalizado" almacenará las grabaciones en tu teléfono/dispositivo, y que estos datos se pueden eliminar en cualquier momento, simplemente desactivando la función.

Se trata de una mejora de la capacidad que ya tiene el Asistente de Google para reconocer tu voz cuando utilizas la frase de vigilia "Hey Google ", ampliándola a las palabras que utilizas y a los comandos y peticiones reales que haces.

Según informa 9to5Google, las grabaciones de estas peticiones se analizarán en el dispositivo, lo que a su vez ayuda a la transcripción y hace que las respuestas sean más precisas y relevantes en el futuro.

El informe también afirma que es probable que esta función sea opcional cuando llegue oficialmente, y que no se active por defecto. Por lo tanto, si no te sientes cómodo con las grabaciones de tus solicitudes que se guardan en cualquier lugar, no debería hacerlo por defecto. Tendrás que activarlo para que funcione.

Si esta nueva función llega, es probable que no lo haga con una gran revelación, sino con una publicación en el blog de Google en el momento del lanzamiento. Estaremos atentos y te mantendremos al tanto de lo que suceda.

Escrito por Cam Bunton.