Google podría ofrecer detección de rastreadores Bluetooth directamente en Android

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, Google está tratando de obtener soporte para rastreadores Bluetooth como Tile y AirTag directamente en Android.

9to5Google ha estado investigando el código de la última versión de los servicios de Google Play (versión 22.12.13) y, al hacerlo, detectó recientemente menciones de "Alertas de dispositivos desconocidos" y "Notificación de detección de etiquetas desconocidas" para las etiquetas de seguimiento de Bluetooth de bajo consumo. También descubrió las referencias "Tile" y "AirTag", posiblemente utilizadas para indicar los rastreadores Tile y Apple AirTag, respectivamente.

¿Significa esto que Google está trabajando en la capacidad de detectar, contactar y hacer ping a las etiquetas de seguimiento de Bluetooth desde su dispositivo Android? Honestamente, aún no está claro, y también debe tener en cuenta que Google a menudo prueba nuevas funciones en su código, pero en realidad nunca las implementa al público. También vale la pena señalar que, si bien existen aplicaciones de Android de terceros para rastrear etiquetas, las AirTags de Apple en particular no permiten a los usuarios de Android buscar rastreadores automáticamente en segundo plano como lo puede hacer en el iPhone. Muchos dispositivos Android tampoco tienen un sensor de banda ultraancha para un seguimiento preciso de las etiquetas como lo hace el iPhone.

Por lo tanto, no es de extrañar que, según los informes, Google esté explorando la idea de incorporar soporte a nivel de sistema para rastreadores Bluetooth en Android. Aunque Google aún no ha confirmado ni negado sus planes, la conferencia de desarrolladores Google I/O 2022 está a la vuelta de la esquina, por lo que quizás la compañía tenga más que revelar pronto.

Escrito por Maggie Tillman.