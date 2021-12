Google Pixel 6a fecha de lanzamiento, rumores, características y noticias

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los Pixel 6 y 6 Pro de Google se revelaron durante un evento en octubre de 2021 y supusieron una gran diferencia con respecto a los dispositivos Pixel anteriores en términos de diseño, pero también de hardware, ya que ambos se ejecutan en un chip interno por primera vez y no un procesador Qualcomm.

Sin embargo, ya hay una serie de rumores en torno al modelo de gama media de los dispositivos Pixel 6 , que se espera que se llame Google Pixel 6a. Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora.

Mayo de 2022?

Alrededor de $ 500 / £ 500

Actualmente no hay rumores que sugieran cuándo se lanzará el Pixel 6a, aunque el Pixel 5a 5G solo se anunció en agosto de 2021, por lo que es posible que tengamos bastante que esperar todavía. Dicho esto, el Pixel 5a no está ampliamente disponible, solo en EE. UU. Y Japón, por lo que quizás el Pixel 6a se lance antes para satisfacer las necesidades de quienes buscan un Pixel de rango medio en otras regiones del mundo.

Antes del Pixel 5a, el Pixel 4a se anunció en agosto de 2020 y el Pixel 3a se reveló en mayo de 2019, lo que significa que no hay un patrón definido como tal. No sería demasiado sorprendente ver el Pixel 6a revelado en la primera mitad de 2022 dado que ya hay rumores al respecto, pero aún no se ha confirmado nada.

Las mejores ofertas de teléfonos del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia y más Por Chris Hall · 3 Diciembre 2021

En términos de precio, el Pixel 5a cuesta $ 449 en los EE. UU. No está disponible en el Reino Unido. El Pixel 4a costaba £ 349 en el Reino Unido cuando se lanzó y $ 349 en los EE. UU. El Pixel 3a cuesta £ 399 y $ 399 en los EE. UU. Por lo tanto, es probable que el Pixel 6a cueste menos de $ 500 / £ 500, pero probablemente pasará un tiempo antes de que lo sepamos.

Similar al Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7 mm

El Google Pixel 6a ha aparecido en renders 5K que muestran un diseño muy parecido al del Pixel 6. Con la misma tira de cámara destacada en la parte posterior del dispositivo, el Pixel 6a también se muestra como una pantalla plana con una cámara perforada. centralizado en la parte superior, nuevamente como el Pixel 6.

Se dice que el Pixel 6a medirá 152,2 x 71,8. x 8,7 mm, que es un poco más pequeño que el Pixel 6 que mide 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, y se dice que no ofrecerá un conector para auriculares de 3,5 mm, como los anteriores dispositivos Pixel "a".

Los renders muestran una opción de paleta de colores negro y gris, así como una combinación de colores blanco y crema, aunque todavía no se han detallado detalles sobre los colores o nombres de colores para el Pixel 6a en las filtraciones. El Pixel 6 y 6 Pro son resistentes al agua y al polvo IP68 , mientras que el Pixel 5a 5G es IP67, por lo que esperaríamos lo último para el Pixel 6a también.

6,2 pulgadas, Full HD +

OLED

Sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla

Se afirma que el Google Pixel 6a vendrá con una pantalla OLED plana de 6.2 pulgadas con un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla .

Todavía no hay información sobre la resolución o la frecuencia de actualización, aunque esperaríamos Full HD + con una frecuencia de actualización de 90Hz . Es posible que ofrezca una frecuencia de actualización de 60 Hz, pero con muchos teléfonos de gama media que ahora ofrecen 90 Hz, creemos que lo último es más probable.

Cámara Pixel 5

12.2MP principal, ultra gran angular de 16MP

Según las filtraciones, el Google Pixel 6a contará con la misma configuración de cámara que el Google Pixel 5 y, en consecuencia, el Google Pixel 5a 5G. Si bien la cámara del Pixel 5 sigue siendo excelente, es una versión ligeramente diferente de lo que Google ha hecho en el pasado con su serie "a". Anteriormente, la serie "a" se trataba de ofrecer la experiencia insignia de la cámara Pixel en un dispositivo de rango medio.

Si el Pixel 6a ofrece la cámara del Pixel 5, aún obtendrá una excelente experiencia con la cámara, pero será un paso por debajo del Pixel 6 y 6 Pro. También sería un movimiento interesante, ya que la razón de la gran carcasa de la cámara en la parte trasera del Pixel 6 fue porque el nuevo módulo de la cámara no encajaba en la carcasa cuadrada que se encuentra en el Pixel 5, por lo que sería extraño tener el misma carcasa que el Pixel 6 pero con una configuración de cámara diferente.

Sin embargo, si los rumores son precisos, veremos una cámara principal de 12,2 megapíxeles, junto con una cámara ultra gran angular de 16 megapíxeles en el Pixel 6a, así como una cámara frontal de 8 megapíxeles.

Chip tensor de Google

Google Pixel 6 y 6 Pro se ejecutan en el chip Tensor interno de Google y se ha informado que el Pixel 6a hará lo mismo. Actualmente no hay información sobre RAM o almacenamiento, aunque sabemos que será un teléfono 5G.

El Pixel 5a 5G ofrece 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento como base, por lo que es probable que el Pixel 6a haga lo mismo.

Tampoco hay información sobre la capacidad de la batería hasta el momento, pero esperaríamos alrededor de 4500 mAh, posiblemente más grande.

Se ha afirmado que el Google Pixel 6a se ejecutará en el chip Google Tensor y vendrá con la misma cámara que el Pixel 5.

OnLeaks y 91 Mobiles publicaron una serie de renders 5K mostrando lo que se dice que es el Pixel 6a.