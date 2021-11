¿Está cancelado Google Pixel Fold?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se rumoreaba que Google revelaría un teléfono inteligente Pixel plegable en algún momento antes de fines de 2021 o principios de 2022, pero el último informe sugiere que el dispositivo podría cancelarse por completo en el futuro previsible.

Según Ross Young de Display Supply Chain Consultant, quien anteriormente afirmó que Google lanzaría el competidor Samsung Galaxy Z Fold 3 antes de fin de año, la compañía ha abandonado sus planes.

Young cita múltiples fuentes de la cadena de suministro en su informe (a través de MySmartPrice ) y sugiere que Google no está lanzando el dispositivo debido a la fuerte competencia del mercado. Dijo: "DSCC ha confirmado con sus fuentes de la cadena de suministro que Google ha decidido no llevar el Pixel Fold al mercado. No en 2021 y, según se informa, no en la primera mitad de 2022".

Se pensó que el Pixel Fold costaría más que el Galaxy Z Fold 3 en los EE. UU. Y Europa, según Young, lo que le habría dado un punto de partida bastante difícil para tener éxito.

Por supuesto, Google no ha confirmado oficialmente nada, por lo que todavía hay alguna esperanza de que Pixel Fold aparezca en algún momento.

Google lanzó recientemente Android 12L, que es una versión de Android 12 optimizada para dispositivos de pantalla más grande y teléfonos plegables. También hay muchos rumores en torno al Pixel Fold, como si ofreciera la misma configuración de cámara que el Pixel 5 .

Puede leer todo sobre los rumores de Pixel Fold en nuestra función separada , pero no se emocione demasiado por ahora.