¿Qué hay de nuevo en la cámara Pixel 6 Pro?

(Pocket-lint) - Google Pixel ha tenido durante mucho tiempo una reputación por sus excelentes fotografías. Desde el lanzamiento del primer dispositivo en 2016, independientemente de lo que piense de los teléfonos de Google, o de Android, el Pixel ha sido sinónimo de una gran cámara.

Para algunos, eso ha sido confuso: Google se quedó con los mismos sensores y la misma experiencia en sus teléfonos durante varios años. Mientras que otros han saltado con diferentes configuraciones, la cámara Pixel acaba de rodar.

Pero todo ha cambiado para 2022, con el cambio más grande en la cámara Pixel en los 6 años de su historia.

Hay tres cámaras en la parte posterior del Google Pixel 6 Pro , en esa barra de cámara de diseño distintivo que se extiende a lo largo de la parte posterior del teléfono.

Esa barra también alberga el láser para el enfoque asistido, así como los sensores espectrales y de parpadeo, así como el flash.

Trabajando de izquierda a derecha tiene la cámara principal, la cámara ultra ancha y luego la distintiva apertura rectangular para el teleobjetivo doblado / periscopio.

50MP, 1 / 1.31 pulgadas, 1.2μm, f / 1.85

La gran novedad es que Google ha pasado a un sensor de 50 megapíxeles, desde el sensor de 12 megapíxeles que ha utilizado durante mucho tiempo. Esto provoca un cambio como nunca antes habíamos visto.

Los modelos Pixel más antiguos usan el sensor Sony IMX363, con un tamaño de 1 / 2.55 pulgadas y una resolución de 12.2 megapíxeles. Los píxeles de este sensor son de 1,4 μm.

Se cree que el nuevo sensor es el Samsung ISOCELL GN1 (esto no se ha confirmado), pero Google ha confirmado que tiene un tamaño de 1 / 1,31 pulgadas, que es mucho más grande, y una resolución de 50 megapíxeles. Los píxeles resultantes son de 1,2 μm.

¿Qué significa todo esto? Ignorando la resolución por un minuto, significa que el sensor Pixel 6 Pro (y Pixel 6 para el caso) es mucho más grande que antes. Google dice que puede absorber un 150% más de luz, y la luz es la clave para capturar imágenes.

Los píxeles del nuevo sensor son en realidad más pequeños, pero sorprendentemente, no mucho. Con 1,2 μm, son más grandes que muchos rivales, pero se combinan para dar una imagen de 12,5 megapíxeles (50 ÷ 4 = 12,5).

(Vale la pena recordar que muchos sensores de alta resolución no son más grandes que el antiguo sensor de píxeles y tienen píxeles más pequeños. Eso puede sonar bien en papel, pero no siempre dará buenos resultados cuando se necesita mucha luz).

El Pixel 6 Pro tiene una cámara de telefoto dedicada, pero en el Pixel 6 , la cámara principal de 50 megapíxeles tendrá que proporcionar la resolución para el Zoom Super Res de 7x que también ofrece.

A diferencia de otros teléfonos, no existe la opción de disparar en resolución completa, es decir, fotografías de 50 megapíxeles. Estamos contentos con eso: no hay una ventaja real en tomar imágenes mucho más grandes a menos que su plan sea hacer zoom y recortar manualmente después, y el objetivo de Super Res Zoom es que no lo hace.

Hay estabilización de imagen óptica y electrónica en la cámara principal.

12MP, 1.25μm, f / 2.2, 114 grados

La cámara ultra ancha es similar a lo que hemos visto antes, ahora ofrece lo que se conoce como zoom de 0,7x pero hasta 114 grados de ancho.

Anteriormente era de 0,6xy 117 grados, pero tenga en cuenta que estos campos de visión máximos no siempre están disponibles a menos que utilice el archivo de imagen RAW.

Eso es porque hay una corrección de lente en juego que eliminará parte de la distorsión en la imagen y eso a menudo significa que la imagen final no es tan amplia como la figura indicada.

Curiosamente, aquí la resolución ha disminuido (es de 16 megapíxeles en el Pixel 5 y modelos anteriores), pero el tamaño de píxel en realidad ha aumentado, por lo que debería ser mejor para capturar la luz. La apertura sigue siendo la misma.

48MP, 0.8μm, f / 3.5, 4x óptico

La novedad del Pixel 6 Pro proviene del teleobjetivo, el primer periscopio o lente de tipo plegado que ha utilizado Google, que realmente lo ve uniéndose a la corriente principal con esta tecnología, que Samsung y Huawei han estado impulsando en dispositivos recientes.

En lugar de tener un camino de luz directo desde la lente al sensor, la luz se desplaza 90 grados mediante un prisma. Eso da más espacio entre la lente y el sensor en el teléfono para que se pueda lograr una mayor ampliación, de ahí el extraño diseño rectangular.

Este no es el primer teléfono con un telefoto de Google, el Pixel 4 XL ofrece 2x , pero el Pixel 6 Pro es realmente un paso adelante en la ambición y brindará imágenes más claras con un mayor zoom.

Para empezar, hay un sensor de 48 megapíxeles y, si bien los píxeles no son grandes, esa resolución está ahí para ayudar en la progresión a 20x Super Res Zoom. Ofrece OIS y EIS para mantenerlo estable. Super Res Zoom es un sistema de zoom híbrido que toma datos de varios fotogramas para mejorar la escala, básicamente utiliza una gran cantidad de inteligencia artificial para mejorar las imágenes ampliadas.

Significa que obtienes mejores resultados con un zoom de pellizco que si tomas la foto y luego pellizcas para ampliar la imagen, y eso es válido para el sistema de zoom de resolución súper 20x de Pixel 6 Pro.

Si bien la apertura se ha reducido af / 3.5, lo que significa que llega menos luz al sensor, esto no es raro en los teleobjetivos. Google juega el mismo truco que usan otros, como Samsung, de elegir la lente en función de las condiciones de luz. Presione la opción de zoom 4x en condiciones de poca luz y en realidad está usando el zoom digital del sensor principal, porque los resultados serán mejores que los del telefoto en esas condiciones.

Esto es fácil de probar: simplemente cubra la lente en la parte posterior del teléfono para ver cuál está usando realmente. Si, con poca luz, desea un zoom más alto, cambiará al telefoto. En algunos casos, en el Pixel 6 Pro, puede ver el interruptor en la aplicación cuando pasa de digital a óptico; nuevamente, puede probar colocando el dedo sobre la lente correspondiente para ver lo que realmente está mirando.

11.1MP, 1.22μm, f / 2.2, 94 grados

La cámara frontal del Pixel 6 Pro sube a 11,1 megapíxeles y admite video 4K. El Pixel 6 tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles y solo ofrece captura de video Full HD.

La cámara frontal del Pixel 6 Pro es nuevamente ultra ancha y, al igual que otros modelos de Pixel, ofrece diferentes campos de visión, por lo que puede tener algo más cerca o algo más amplio, ideal para tomas grupales. Nuevamente, la figura de gran angular de 94 grados solo está disponible en RAW, se corregirá con la lente y terminará un poco más estrecha.

La cámara frontal tiene enfoque fijo, pero ofrece todos los modos que se encuentran en otras partes del teléfono: retrato, vista nocturna, modo de movimiento, etc. Eso significa que puede tomar una selfie y obtener los excelentes efectos que podría obtener en la cámara trasera. , por lo que es mucho más versátil que algunos rivales.

Hemos detallado lo que ofrecen todas las cámaras, pero cuando abre la aplicación en el Pixel 6 Pro, no ha cambiado mucho. En comparación con el Pixel 4a 5G (ambos con Android 12 ), no hay mucha diferencia en la aplicación en sí.

Esto, decimos, es algo bueno. No hay nada nuevo que aprender aquí, sigue siendo una experiencia simple, con una interfaz ordenada y una evitación general de opciones que confundirán a los usuarios.

De hecho, el menú de configuración es prácticamente el mismo, al tocar el ícono de configuración aparecerá un menú con configuraciones que se relacionan con el modo en el que se encuentra (por ejemplo, resolución en video, si desea retocar la cara en retrato, etc.).

Lo que ha cambiado es la incorporación del modo Motion.

Una de las nuevas características principales que se apoya en la inteligencia artificial, como gran parte de la experiencia de la cámara de Google, es el modo de movimiento. Esto se divide en dos opciones: bandeja de acción y exposición prolongada.

Action Pan es el tipo de cosa que usarías para capturar algo que se mueve a gran velocidad, como una motocicleta que pasa. Tradicionalmente, para tomar estas fotos, movías la cámara con la bicicleta mientras tomas la foto, desenfocando así el fondo mientras mantienes al sujeto nítido y enfocado.

Action Pan recrea esto mirando la imagen y descubriendo qué debería ser nítido y qué debería estar en movimiento.

La otra opción es una exposición prolongada. Este es el tipo de cosa que usaría para crear imágenes borrosas en una imagen que de otro modo estaría fija: estelas de luz o el movimiento fluido de una cascada, por ejemplo. Si usa una cámara "real", es posible que deba usar un filtro de densidad neutra (ND) para reducir la luz que ingresa, de modo que pueda tener una exposición más prolongada para capturar el movimiento sin exponer todo lo demás. El Google Pixel 6 lo hará usando IA, esencialmente equilibrando la imagen para dar la impresión de movimiento en la escena.

Ambas opciones son fáciles de usar, solo tienes que seleccionar lo que quieres y presionar el botón.

Ahora existe la opción de ajustar el balance de blancos manualmente, además de los controles deslizantes de exposición para el brillo y las sombras que existían antes.

Esta es quizás una opción un poco geek, pero quizás se deba al hecho de que un área en la que la cámara Pixel no era la más fuerte, estaba en algunas escenas de interior. Si bien la mayoría de las veces es genial, hemos tomado muchas imágenes cálidas en interiores, especialmente bajo luz artificial, desde teléfonos Pixel.

Ahora podrá corregirlo usted mismo deslizando el ajustador, lo que significa que puede eliminar esos tonos amarillos erróneos en interiores. ¿Una admisión de derrota, quizás?

Si no desea ninguno de estos controles manuales, puede desactivarlos en la configuración.

Otra adición es Real Tone. Este no es un modo o algo que puedas controlar, está integrado en la IA detrás de la cámara Pixel.

Está diseñado para reconocer diferentes tonos de piel, por lo que la cámara puede asegurarse de que todos en la foto se vean como deberían.

La cámara de Google ofrece Night Sight que puede tomar exposiciones prolongadas en la computadora de mano en condiciones de poca luz con resultados notables. Utiliza una gama completa de tecnologías: aumentar el ISO, alargar la captura, combinar varias imágenes y corregir para eliminar el desenfoque y el ruido, para crear sus imágenes.

El modo de astrofotografía es una extensión de Night Sight cuando la cámara está estable y apunta a un cielo oscuro. Luego capturará imágenes de hasta 4 minutos para que puedas fotografiar las estrellas.

Night Sight se puede seleccionar manualmente o activar automáticamente en condiciones más oscuras.

El retrato es un clásico que separa el sujeto en primer plano del fondo para crear ese efecto bokeh.

Hay dos opciones que se ofrecen en el Pixel 6 Pro 1x o 2x, por lo que tiene una distancia focal ligeramente diferente, aunque ambas provienen de la misma cámara. Puede usarlo en cualquier cosa en la que pueda enfocar, pero cuando se detecta un rostro, la cámara tiene una mejor idea de cuál es el sujeto.

Luego tiene la opción de ajustar la imagen en las opciones de Herramientas en Google Fotos. Esto le permitirá ajustar el desenfoque o la profundidad y, si se detecta un rostro, también ajustar la posición de la luz del retrato.

El video ofrece cámara lenta y lapso de tiempo en la parte superior del video normal. La configuración de video normal en el Pixel 6 Pro incluye 30 o 60 fps, en resoluciones Full HD o 4K.

El lapso de tiempo y la cámara lenta ofrecen varias velocidades.

Dentro del video también hay opciones de estabilización, que incluyen un par de opciones avanzadas. Hay Bloqueado para mantener el video estable, Activo para cuando hay mucho movimiento, o hay Cinematic Pan, que ralentizará las cosas para obtener una panorámica suave que parece profesional, en lugar de una rotación inestable de la cámara.

Finalmente, hay algunos de los modos antiguos de Google en esta última opción, incluidos Panorama y Photo Sphere, que pueden unir fotos con una precisión asombrosa. También hay acceso a Google Lens , pero esa opción está integrada en la cámara, por lo que si apunta a un código QR, ofrecerá el enlace; si lo señala a una serie de números, los ofrecerá.

Algunas de las nuevas funciones de la cámara ni siquiera están en la cámara, están en Google Photos .

Existe la sensación real de que Google está construyendo su ecosistema alrededor de Google Photos, ofreciendo características únicas a los propietarios de Pixel y suscriptores de Google One . Quizás eso sea para aplacar a aquellos que todavía están de luto por la pérdida del almacenamiento ilimitado de fotografías.

Google Photos ahora ofrece un par de herramientas nuevas.

Magic Eraser es, como su nombre indica, una forma rápida de eliminar elementos de una foto que quizás no desee. Puede tomar una foto y luego en Herramientas en Google Fotos puede abrirla y ordenar la imagen.

Google Photos escaneará la imagen para ver si puede detectar algo para eliminar, pero luego puede simplemente pasar el dedo sobre los elementos que desea eliminar. Un cubo de basura en la calle detrás de usted, por ejemplo, o un letrero. Incluso puede pellizcar el zoom para que esas eliminaciones sean realmente precisas.

Tampoco es necesario que tome fotos con el Pixel 6 Pro para usar esto; funcionará con todas sus imágenes.

Face Unblur está diseñado para eliminar esas caras borrosas cuando alguien simplemente no se queda quieto. Cuando abres Google Photos, verás que tiene una insignia para mostrar que ha eliminado el desenfoque.

Hay muchas cosas que son familiares sobre la cámara Pixel 6 Pro y muchas son nuevas. Nos gusta que Google haya mantenido la interfaz y la experiencia similares, pero ha cambiado las tecnologías subyacentes.

Ciertamente, hay muchas cosas inteligentes aquí, que realmente muestran la fusión de la fotografía computacional con el hardware recientemente mejorado. Si bien los propietarios de otros dispositivos Pixel se beneficiarán de algunas de estas tecnologías, el Pixel 6 Pro es ese nuevo buque insignia.

Ampliaremos esta función con más detalles y muchas muestras de acuerdo con la publicación de nuestra revisión final del Pixel 6 Pro. Manténganse al tanto.

