Colores de Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro: aquí están todas sus opciones

(Pocket-lint) - A Google le gusta bromear un poco con los nombres de sus teléfonos. Con el lanzamiento de la nueva gama Pixel en 2016, Google usó algunos nombres irónicos, como Very Silver y Quite Black, burlándose de algunos fabricantes que usaban, francamente, nombres ridículos para los colores.

La comedia continúa con el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro , aunque quizás Google esté siendo un poco más serio esta vez ya que estos teléfonos son un poco más serios.

Google dice que en el Pixel 6 se inspiró en la fabricación de relojes y joyas y lo verá al mirar los colores y el diseño.

Aquí hay un resumen de todas las opciones de color para Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

Hay tres colores para Google Pixel 6. Notarás que todos estos modelos tienen marcos negros y es un acabado mate en estos marcos.

Stormy Black no es completamente negro. De hecho, diríamos que no es negro en absoluto, es gris. La sección inferior del teléfono es de color gris oscuro, con un gris más claro en la parte superior.

Sorta Seafoam se aparta de los colores normales que se encuentran en los teléfonos, con un verde muy claro en la sección inferior. Parece que alguien tomó el Sorta Sage Pixel 5 y fue un poco más liviano. La sección superior es de color amarillo pastel. Ciertamente es refrescante.

Nuevamente, Google ha usado algunos de estos tonos antes: el Not Pink Pixel 3 me viene a la mente, al igual que el Oh So Orange Pixel 4 . Aquí, la sección superior es lo que podría asociar inmediatamente con el coral, la sección inferior tiene un tono más claro.

También hay tres colores para el Pixel 6 Pro: uno es el mismo, los otros son diferentes. Tenga en cuenta que en el diseño Pro, la sección sobre la protuberancia de la cámara es proporcionalmente más grande. Además, dos de estos modelos tienen diferentes acabados de marco. A diferencia del Pixel 6 normal, el marco está pulido para una apariencia más premium.

Nuevamente, Stormy Black no es negro, es una fusión de tonos grises. No podemos evitar pensar que este será el color más popular. El marco es negro.

Ha habido una larga historia de célebres teléfonos blancos, y Clearly White fue un color que Google usó en los modelos Pixel 2, Pixel 3 y Pixel 4. Pero aquí no es claramente blanco, porque ese Cloudy White aporta algo de calidez, con la sección superior un poco más oscura, como un gris nube. El marco aquí es plateado, por lo que se ve genial.

Sorta Sunny continúa con los nombres un poco divertidos de Google y sí, la combinación de tonos cálidos le da una sensación de sol a las cosas. La combinación con un marco dorado también hace que este teléfono se destaque.