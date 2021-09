Características de la cámara Google Pixel 6 detalladas en filtración

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se espera que Google anuncie Pixel 6 y Pixel 6 Pro en algún momento de octubre y, aunque la compañía ya ha anunciado oficialmente varios elementos de los dispositivos, una filtración reciente ofrece más información sobre las funciones de la cámara.

Un informe sobre XDA Developers ofrece información basada en una versión interna inédita de la aplicación Google Camera, junto con información y conocimientos de una fuente no identificada.

Según el informe, el Google Pixel 6 Pro podría tener una cámara frontal ultra gran angular que podría ofrecer dos niveles de zoom predefinidos de 0,7X y 1,0X.

En el informe también se detallaron una serie de otras características de la cámara, incluido algo llamado "suizo", que se dice que está vinculado a una característica llamada "borrador mágico". Aunque todavía no está claro qué hace la función, se especula que podría permitir a los usuarios eliminar objetos o personas que publican fotografías.

Otras características mencionadas en el informe incluyen Face Deblur, que se dice que toma múltiples imágenes del sensor principal y las combina en una sola imagen HDR, mientras que también usa el sensor ultra gran angular para capturar imágenes más modeladoras al mismo tiempo.

Hay una característica de "Motion Blur" que se dice que agrega "efectos creativos de desenfoque a sus fotos", mientras que se especula con una característica de "Baby Mode" para poder reconocer automáticamente cuando un bebé está jugando y tomar una foto.

Por supuesto, todavía no hay nada oficial, por lo que es posible que algunas de estas funciones de la cámara no aparezcan de inmediato en el Pixel 6 o, por supuesto, no aparezcan en absoluto. Puede leer todos los rumores relacionados con el Pixel 6 en nuestra función separada , y también tenemos una función en el Pixel 6 Pro .

