Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El último lanzamiento de funciones de Google para el propietario de Pixel presenta algunas adiciones nuevas y divertidas y útiles y continúa la tradición de la compañía de eliminar funciones adicionales a medida que pasa el tiempo. Algunos de los cuales se mencionaron recientemente en I / O.

En un anuncio denominado "Diversión de verano", Google ha anunciado que la capacidad de la cámara de fotografía de noche estrellada tendrá una función adicional.

Cuando configure su Pixel en un trípode, cambie al modo Noche y déjelo para capturar la noche estrellada, no solo tomará una foto de las estrellas, sino que usará múltiples clips para crear una especie de video.

Google no lo llama video, sino más una foto en movimiento, ya que no está grabando video. El efecto son las estrellas que se mueven por el cielo. Está disponible en Pixel 4 y Pixels más nuevos a partir de ahora.

Dado que junio es el mes del Orgullo, Google también se une a la celebración al agregar tres nuevos fondos de pantalla coloridos con el tema del Orgullo en la aplicación de Fondos de pantalla. Estos fueron diseñados exclusivamente para Pixel por Ashton Attz. También hay tonos de llamada y notificaciones con temas de Orgullo diseñados por creadores LGBTQ +.

Más adelante, la caída de funciones de junio anunciada había un par de nuevas funciones adicionales que, tal vez, no son tan divertidas como las dos anteriores, pero marcarán una mayor diferencia en la forma en que usa su teléfono Pixel.

Gboard, por ejemplo, está adquiriendo capacidades de copiar y pegar más inteligentes. Por ejemplo, si copia una selección de texto que incluye un número de teléfono, correo electrónico o URL, verá esos fragmentos en el teclado sobre la fila superior, listos para que los pegue directamente en la aplicación en la que está escribiendo.

Otra adición es que el Asistente de Google se vuelve más inteligente; ahora puedes decir "Ok Google, responde la llamada" o "Ok Google, rechaza la llamada" cuando tu teléfono no está al alcance de la mano para responder o rechazar una llamada.

Luego están las nuevas adiciones de privacidad y seguridad. Google Photos ahora tiene la función de carpeta bloqueada anunciada en Google I / O.

Esto le permitirá guardar fotos confidenciales o privadas en una carpeta bloqueada a la que nadie más tiene acceso. Se guardan en el dispositivo, no se comparten, e incluso puede guardar la aplicación de su cámara directamente allí.

Además de eso, Google está implementando un par de funciones existentes en nuevos territorios. La función de detección de accidentes automovilísticos de Pixel se está lanzando ahora en España, Irlanda y Singapur, mientras que la función Call Screen se está implementando en Japón.

Para obtener todas estas nuevas funciones, solo revisa tu Pixel para ver si hay actualizaciones de software y deberías encontrarlas incluidas en la descarga.

Escrito por Cam Bunton.