El diseño radical de Google Pixel 6 Pro renderizado una vez más

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En un caso clásico de superación, un notorio filtrador ha producido sus propias imágenes del próximo Pixel 6 para corregir las de otro notorio filtrador.

Descrito como una descripción "más precisa", Steve Hemmerstoffer, también conocido como @OnLeaks, nos ha brindado una buena vista detallada del Pixel 6 al mismo tiempo que ha desarrollado algunos de los detalles físicos de este teléfono.

Los fanáticos tienen razón en estar emocionados: esto parece un gran cambio para la familia de dispositivos de Google y un ataque serio al segmento insignia.

Google ha jugado con el diseño sobre los Pixels anteriores, siendo el detalle más notable el Pixel 4 XL de color naranja brillante . El naranja está de vuelta en el menú, utilizado como combinación de colores en este nuevo y sorprendente diseño.

La parte trasera del teléfono coincide con las fugas originales del Pixel 6 que vimos de Jon Prosser recientemente , con la cámara en la parte trasera, dando mucho más espacio para las lentes.

No podemos estar seguros de que la carga de la cámara sea como se describe: @OnLeaks suele ser muy bueno con el diseño físico de un teléfono, pero no siempre se puede confiar en algunos de los detalles, como lentes, texturas de la superficie, etc. .

Pero esto podría ver una disposición de cámara triple en el Pixel 6 Pro, con un teleobjetivo de periscopio que une las cámaras principal y ultra ancha.

Aún así, esta es una mirada sorprendente al dispositivo futuro, nuevamente indicando que habrá un Pixel 6 y un Pixel 6 Pro, mientras afirma que el Pixel 6 Pro tendrá una pantalla de 6.67 pulgadas con bordes curvos y una cámara de perforación central.

No hay un escáner de huellas digitales físico en estas imágenes, por lo que se cree que se está moviendo hacia la pantalla. Se dice que los altavoces estéreo también están en su lugar.

Hemos visto una serie de filtraciones sobre este teléfono en el pasado y estamos seguros de que veremos muchas más en el futuro; Google suele ser bastante bueno para confirmar algunos de los detalles.

No esperaríamos el lanzamiento hasta octubre de 2021, después del lanzamiento de Android 12 , pero esperaríamos que este teléfono sea un escaparate para el nuevo lenguaje de diseño de Android 12. Ciertamente, ha emocionado a mucha gente, y con los rumores de que Google podría estar usando su propio hardware Whitechapel, tiene la sensación de ser un dispositivo innovador en este momento.

Escrito por Chris Hall.