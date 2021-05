Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se rumorea que Google está trabajando en un par de teléfonos inteligentes, incluidos el Pixel 5a 5G y el Pixel 6.

Hay muchos rumores en torno al Pixel 5a 5G, que hemos cubierto en una función separada , pero aquí nos enfocamos en todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Pixel 6.

Octubre de 2021

Desde £ 599 / $ 699

El Google Pixel 6 no se espera hasta la segunda mitad de 2021. Por el momento, no hay rumores sobre las fechas de los eventos, ya que todavía es un poco temprano, aunque los patrones de lanzamiento anteriores de Google sugieren que octubre de 2021 sería un buen mes para escribir. por ahora.

En términos de precio, Pixel 3 y Pixel 4 se ubicaron en el extremo insignia del mercado de teléfonos inteligentes, compitiendo con los de Apple iPhone y Samsung Galaxy S. Sin embargo, el precio del Pixel 5 lo coloca en la categoría de rango medio.

Actualmente no está claro si el Pixel 6 verá un aumento de precio de regreso al territorio insignia, o si Google se quedará con el precio ligeramente más bajo. Si se mantiene en el mismo estadio que el Pixel 5 , podríamos ver que los precios comienzan en alrededor de £ 599 / $ 699.

¿Cámara frontal debajo de la pantalla?

Cambiar al diseño trasero

¿Modelo XL también?

Por el momento, no hay muchos rumores relacionados con el diseño del Pixel 6.

Se habla de una cámara frontal debajo de la pantalla, luego de una patente presentada por Google, aunque nos sorprendería ver eso este año. Si no aparece, es probable que tenga una cámara frontal perforada.

Sin embargo, también se habla de un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla , que cambiaría el diseño de la parte trasera en comparación con los dispositivos Pixel anteriores que cuentan con un sensor de huellas dactilares físico circular. Esto también es plausible como sub-pantalla escáneres de huellas digitales han existido desde hace un tiempo y ahora se encuentran en muchos de los competidores de Pixel s .

Esperaríamos que Google conservara nombres de colores como Just Black y Clearly White y esperaríamos que se mantuviera la carcasa cuadrada de la cámara, aunque no hay nada que decir que no pueda cambiar.

En términos de tamaño, ha habido algunas sugerencias de que un Pixel 6 XL podría aparecer después de que apareciera un modo de una mano en algún código de software de Android 12. El Pixel 5 solo vino en una opción de tamaño después de que los modelos anteriores ofrecieran dos, pero por el momento, no está claro si el Pixel 6 volverá a tener dos.

6 pulgadas, Full HD +

Escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla

Frecuencia de actualización de 120 Hz

El Pixel 5 tiene una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD + y una densidad de píxeles de 432ppi. Tiene soporte HDR y ofrece una frecuencia de actualización de 90Hz.

Esperamos que el Pixel 6 ofrezca algo similar, a menos que haya un Pixel 6 XL, en cuyo caso el Pixel 5 probablemente se ubicará entre el Pixel 6 y el Pixel 6 XL.

Nos gustaría ver una frecuencia de actualización de 120Hz , pero Apple tampoco ha jugado el juego de los números en esta área, a pesar de que se rumorea que sus modelos de iPhone 13 Pro siguen esta ruta. Es probable que tenga una pantalla plana y, como se mencionó, los rumores sugieren que podría incluir un escáner debajo de la pantalla.

Chip propio de Google

Tecnología UWB

Conectividad 5G

Los rumores sugieren que Google está trabajando en su propio sistema en chip, llamado internamente Whitechapel. Se dice que la compañía podría estar trabajando con Samsung en el procesador y se afirma que podría ofrecer un rendimiento similar al de la serie Qualcomm Snapdragon 7.

Por supuesto, si este no es el caso, es probable que Google ofrezca un chipset Qualcomm Snapdragon debajo del capó del Pixel 6. El siguiente chip del procesador 765G del Pixel 5 es el Snapdragon 780G, pero por el momento, nada está claro. en rumores. Antes del Pixel 5, los dispositivos Pixel tenían el procesador insignia Qualcomm Snadragon, que actualmente es el 888.

Hasta ahora, no hay información sobre la capacidad de la batería o la RAM y las opciones de almacenamiento para el Pixel 6, aunque se habla de que Google está trabajando en la tecnología Ultra Wide Band , que se dice que podría aparecer en el Pixel 6.

Dado que el Pixel 5 es un teléfono 5G, esperamos que el Pixel 6 también ofrezca conectividad 5G.

Grabación de video 4K desde el frente

¿Doble trasero?

Los teléfonos Google Pixel son elogiados por sus excelentes ofertas de cámaras, por lo que esperamos que el Pixel 6 continúe por este camino. O al menos esperamos que así sea.

Los únicos rumores relacionados con las cámaras en este momento es la afirmación de que la cámara frontal podría admitir la grabación de video 4K.

De lo contrario, no se ha detallado en las filtraciones lo que podrían ofrecer las cámaras traseras, pero se esperan características como Night Sight en el Pixel 6. El Pixel 5 tiene una cámara trasera dual, pero es probable que se realicen algunos ajustes incluso si el hardware permanece prácticamente igual.

Aquí está todo lo que hemos escuchado sobre el Pixel 6 hasta ahora.

Mishaal Rahman de XDA compartió en Twitter que Google está experimentando con la compatibilidad con UWB en un próximo dispositivo con nombre en código Raven, que podría ser el Pixel 6.

9to5Google informó que Google estaba experimentando con poner tecnología UWB en su hardware Android, especulando que esto se encontraría en los teléfonos Pixel 6.

9to5Google afirmó que Google está desarrollando dos teléfonos con un procesador "GS101" basado en Arm, con el nombre en código "Whitechapel".

Los desarrolladores de XDA informaron que Google está trabajando en el nuevo silicio GS101 para sus teléfonos Pixel 2021. Decía: "El SoC contará con una configuración de 3 clústeres con una TPU (Unidad de procesamiento de tensor). Google también se refiere a sus próximos dispositivos Pixel como" teléfonos equipados con intrépidos ", que creemos que se refieren a que tienen un chip de seguridad Titan M integrado. (Citadel con nombre en código) ".

Los desarrolladores de XDA informaron haber detectado evidencia en el código de Android 12 que sugiere que el Pixel 6 podría venir con un escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla.

9to5Google investigó una actualización de la aplicación de la cámara Google Pixel que sugiere que el Pixel 6 podría adoptar una cámara perforada centralizada y admitir la grabación de video 4K.

Mishaal Rahman, del desarrollador de XDA, tuiteó algunas características que encontró en el código del desarrollador de Android 12, lo que sugiere que los cambios en la interfaz de usuario lo hacen más fácil de usar con una sola mano y también se habló de la compatibilidad con el escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla junto con el reconocimiento facial.

Ahora que se levantó el embargo, aquí está mi hilo de cambios en ejecución que encontré en Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 de febrero de 2021

Patente de Apple descubrió una patente para un futuro teléfono Pixel que no mostraba una cámara frontal visible.

Escrito por Britta O'Boyle.