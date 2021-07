Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se rumorea que Google está trabajando en un par de teléfonos inteligentes, incluidos Pixel 5a 5G, Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Han surgido dos nombres en clave para los modelos Pixel 6, Oriole y Raven, con los números de modelo GR1YH y GF5KQ respectivamente.

Hay muchos rumores sobre el Pixel 5a 5G, que hemos cubierto en una función separada , y también hemos cubierto el Pixel 6 Pro en una función separada, pero aquí nos estamos enfocando en todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Pixel 6.

Octubre de 2021

Desde £ 599 / $ 699

El Google Pixel 6 no se espera hasta la segunda mitad de 2021. Por el momento, no hay ninguna sugerencia de la fecha de lanzamiento, pero los patrones de lanzamiento anteriores de Google sugerirían que octubre de 2021 sería un buen mes para escribirlo por ahora. Google dijo "caer" durante su conferencia de desarrolladores de E / S muchas veces, pero no ofreció más detalles.

En términos de precio, Pixel 3 y Pixel 4 se ubicaron en el extremo insignia del mercado de teléfonos inteligentes, mientras que el precio del Pixel 5 lo colocó en la categoría de rango medio.

Actualmente no está claro si el Pixel 6 verá un aumento de precio de regreso al territorio insignia, o si Google se quedará con el precio ligeramente más bajo. Si se mantiene en el mismo estadio que el Pixel 5 , podríamos ver que los precios comienzan en alrededor de £ 599 / $ 699.

Como referencia, esperaríamos que el Pixel 6 Pro sea el buque insignia, por lo que es probable que sea más caro.

¿Cámara frontal debajo de la pantalla?

Cambiar al diseño trasero

Modelo profesional

Los renderizados del Google Pixel 6 han aparecido en línea, que se dice que fueron diseñados a partir de imágenes del modelo real. Muestran un rediseño dramático de los Pixels anteriores, con una carcasa de cámara grande en la parte trasera que se extiende a lo ancho del teléfono, mientras que la parte frontal del dispositivo tiene una cámara perforada centralizada, biseles muy delgados y una pantalla plana. Estas versiones fueron respaldadas por versiones adicionales del estándar de otro filtrador confiable.

Los renders sugieren un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla , algo que definitivamente es plausible ya que los escáneres de huellas dactilares debajo de la pantalla han existido por un tiempo y están en muchos de los competidores de Pixel . Sería un cambio con respecto al sensor de huellas dactilares físico trasero de los píxeles anteriores, pero si la cámara se extiende por la parte trasera, sería un movimiento obvio.

Jon Prosser x RendersbyIan

Se ha hablado de una cámara frontal debajo de la pantalla, luego de una patente presentada por Google, aunque nos sorprendería ver que este año y los renders sugieren que no será algo que suceda esta vez.

Los renders muestran opciones de colores brillantes y audaces para Pixel 6 y 6 Pro, con naranja brillante y naranja pálido, por lo que parece que Google va a realizar una actualización total si los renders son precisos. Las estéticas de color más atrevidas también parecen ser parte de Android 12 , por lo que tanto el hardware como el software pueden estar yendo en la misma dirección.

@OnLeaks x @91mobiles

Pixel 6: 6,4 pulgadas, Full HD +

Escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla

Frecuencia de actualización de 120 Hz

El Pixel 5 tiene una pantalla de 6 pulgadas, pero los rumores han sugerido que el Pixel 6 será un poco más grande con 6.4 pulgadas. Se dice que es una pantalla plana, en lugar de curva como se dice que viene con el Pixel 6 Pro.

Los rumores también han afirmado que tendrá una resolución Full HD + con una frecuencia de actualización de 120Hz. También se espera soporte HDR.

Chip propio de Google

8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento

Tecnología UWB

Conectividad 5G

Los rumores sugieren que Google está trabajando en su propio sistema en chip, llamado internamente Whitechapel. Se dice que la compañía podría estar trabajando con Samsung en el procesador y se afirma que podría ofrecer un rendimiento similar al de la serie Qualcomm Snapdragon 700. Sin embargo, también se afirma que tendrá un rendimiento bruto equivalente a entre el Snapdragon 865 y 888 y se afirma que tiene una Unidad de procesamiento neuronal y un Procesador de señal de imagen en su interior.

Por supuesto, si este no es el caso, es probable que Google ofrezca un chipset Qualcomm Snapdragon debajo del capó del Pixel 6. El siguiente chip del procesador 765G del Pixel 5 es el Snapdragon 780G, pero por el momento, nada está claro. . Antes del Pixel 5, los dispositivos Pixel tenían el procesador insignia Qualcomm Snadragon, que actualmente es el 888.

Se dice que hay 8 GB de RAM y una opción de almacenamiento de 128 GB o 256 GB para el Pixel 6.

Google confirmó que su próxima función Digital Car Key usaría tecnología de banda ultra ancha , que actualmente no se ofrece en ningún dispositivo Pixel, una pista de que una versión futura la incluirá.

Se rumorea que la capacidad de la batería es de 4614 mAh.

Grabación de video 4K desde el frente

Pixel 6: doble trasero (50MP + 12MP)

8MP frontal

Los teléfonos Google Pixel son elogiados por sus excelentes cámaras, por lo que esperamos que el Pixel 6 continúe por este camino. O al menos esperamos que así sea.

Según los renders filtrados, el Pixel 6 tendrá una cámara dual en la parte posterior, mientras que el Pixel 6 Pro tendrá una cámara trasera triple, y el modelo Pro posiblemente agregará un teleobjetivo de periscopio. Se ha dicho que podría haber una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Otros rumores relacionados con las cámaras han dicho que la cámara frontal sugerida de 8 megapíxeles podría admitir la grabación de video 4K y la grabación de video en general se mejorará en comparación con el Pixel 5. También se habla de un sensor Samsung más grande a bordo y un modo de cámara similar a un cardán.

De lo contrario, no se ha detallado en las filtraciones lo que podrían ofrecer las cámaras traseras de los dos teléfonos, pero se esperan características como Night Sight en el Pixel 6.

Aquí está todo lo que hemos escuchado sobre el Pixel 6 hasta ahora.

Los mejores teléfonos inteligentes clasificados en 2021: los mejores teléfonos móviles disponibles para comprar hoy Por Chris Hall · 4 Mayo 2021 Los mejores teléfonos inteligentes que puede comprar actualmente, que cubren lo mejor de iPhone y Samsung, y todo lo que Android tiene para ofrecer.

Tras el inicio de la Cumbre de desarrolladores de Google for Games de este año, donde se revelaron nuevas herramientas para desarrolladores de juegos de Android, Pixel 6 y, curiosamente, Pixel 6 XL aparecieron en un formulario para una nueva API de modo de juego, detectada por XDA Developers.

Jon Prosser publicó una serie de especificaciones faltantes para Pixel 6 y Pixel 6 Pro, incluida la RAM, el almacenamiento y los detalles de la batería.

Leaker FrontTron afirmó en Twitter que Pixel 6 y 6 Pro tendrían un modo de cámara estable similar a un cardán, un sensor Samsung más grande y grandes mejoras en la grabación de video.

Cosas de Pixel 6



Gimbal como modo de cámara estable

Sensor Samsung más grande, NPU e ISP personalizados de Google -> mejor que el píxel 5

Grandes mejoras en video - Tron (@FrontTron) 26 de mayo de 2021

Max Weinbach afirmó en un podcast que el SoC de Whitechapel ofrecerá un rendimiento sin procesar entre el Qualcomm Snapdragon 865 y 888 y tendrá una Unidad de procesamiento neuronal y un Procesador de señal de imagen en su interior.

También dijo que el modelo naranja sería más melocotón que rosa y que también se estaba trabajando en un modelo verde, negro y plateado.

El filtrador Steve Hemmerstoffer siguió sus renders de Pixel 6 Pro con algunos renders del Pixel 6, junto con información adicional.

@OnLeaks x @91mobiles

El filtrador en serie OnLeaks compartió algunos renders de Pixel 6 Pro, siguiendo los renders publicados por Jon Prosser. Muestran un diseño similar pero ofrecen algunos detalles más, incluido el tamaño de las pantallas del 6 Pro y algunos ángulos más.

@OnLeaks x Digit.in

Los detalles sobre dispositivos inéditos se han descubierto en Android 12 Beta.

Google anunció Android 12 durante su conferencia de desarrolladores de E / S, revelando un gran rediseño. La compañía también hizo referencia a "caída" para el lanzamiento de Pixels, además de insinuar que veríamos UWB en un futuro teléfono Pixel.

Jon Prosser publicó algunas versiones de Pixel 6 y Pixel 6 Pro, en colaboración con @RendersbyIan. Según Prosser, los renders se han creado a partir de fotografías reales del producto real, no de esquemas.

Más evidencia sugiere que Google está trabajando en un chip Whitechapel personalizado que se incluirá en el Pixel 6.

Mishaal Rahman de XDA compartió en Twitter que Google está experimentando con la compatibilidad con UWB en un próximo dispositivo con nombre en código Raven, que podría ser el Pixel 6.

9to5Google informó que Google estaba experimentando con poner tecnología UWB en su hardware Android, especulando que esto se encontraría en los teléfonos Pixel 6.

9to5Google afirmó que Google está desarrollando dos teléfonos con un procesador "GS101" basado en Arm, con el nombre en código "Whitechapel".

Los desarrolladores de XDA informaron que Google está trabajando en el nuevo silicio GS101 para sus teléfonos Pixel 2021. Decía: "El SoC contará con una configuración de 3 clústeres con una TPU (Unidad de procesamiento de tensor). Google también se refiere a sus próximos dispositivos Pixel como" teléfonos equipados con intrépidos ", que creemos que se refieren a que tienen un chip de seguridad Titan M integrado. (Citadel con nombre en código) ".

Los desarrolladores de XDA informaron haber detectado evidencia en el código de Android 12 que sugiere que el Pixel 6 podría venir con un escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla.

9to5Google investigó una actualización de la aplicación de la cámara Google Pixel que sugiere que el Pixel 6 podría adoptar una cámara perforada centralizada y admitir la grabación de video 4K.

Mishaal Rahman, del desarrollador de XDA, tuiteó algunas características que encontró en el código del desarrollador de Android 12, lo que sugiere que los cambios en la interfaz de usuario lo hacen más fácil de usar con una mano y también se habló de la compatibilidad con el escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla junto con el reconocimiento facial.

Ahora que se levantó el embargo, aquí está mi hilo de cambios en ejecución que encontré en Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 de febrero de 2021

Patente de Apple descubrió una patente para un futuro teléfono Pixel que no mostraba una cámara frontal visible.