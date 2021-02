Android 12 Snow Cone podría agregar características de software que los OEM han ofrecido durante años

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La investigación de la próxima versión de Android, que se cree que se llamará "Snow Cone", pero que se lanzará como Android 12 , está en marcha y se están filtrando detalles sobre qué esperar. Eso está revelando algunas características familiares que Google quiere convertir en nativas.

Hemos visto este proceso antes. Los grandes OEM usan sus máscaras de Android para realizar cambios en la oferta principal de Google, agregando funciones útiles como una forma de diferenciarse. En los últimos 10 años, Samsung ha sido el más prolífico, en muchos casos presentando funciones de software que luego son absorbidas por Google y aparecen como una función nativa de Android unos años más tarde.

El siguiente en la lista parece ser el modo de una mano y la captura de pantalla móvil. Ambos han estado en dispositivos Samsung (y algunos otros) durante muchos años. Samsung implementó la opción para una versión más pequeña del contenido de la pantalla cuando las pantallas comenzaron a volverse demasiado grandes. Es una función diseñada para facilitar el uso con una sola mano, reduciendo todo en la pantalla hacia la esquina inferior.

Eso hace que sea más fácil de usar con solo un pulgar, sin tener que estirarse.

Sin embargo, plantea preguntas. Siempre hemos encontrado el sistema complicado en los teléfonos Samsung. Cuando se introdujo por primera vez, los teléfonos grandes eran algo nuevo. Pero los teléfonos grandes ahora son comunes y gran parte de la interfaz de usuario ya se ha adaptado al uso con una sola mano: deslice hacia abajo para acceder a configuraciones rápidas, cambie el menú de configuración hacia abajo en la página y deje espacio en la parte superior, y el más grande de todos, gestos de deslizamiento por lo que no tiene que tocar una pequeña flecha en la parte superior de la página para volver a una aplicación.

¿Tiene realmente algún valor el modo con una mano?

Una cosa que es más emocionante es la sugerencia de que obtendremos capturas de pantalla rodantes. Esta es una característica realmente útil que le permitirá capturar una página completa en lugar de solo el área visible en la pantalla. Una vez más, Samsung (y otros) han ofrecido esto durante algún tiempo y su inclusión en Android sería un gran beneficio para muchas personas.

Finalmente, se ha sugerido que podría haber una función de rotación de pantalla que puede orientarse desde la cara del usuario. Esto significará que la pantalla no hace un baile divertido entre vertical y horizontal cuando estás reclinado. Es un problema común si, por ejemplo, está leyendo algo mientras está acostado de lado. Esta podría ser una característica exclusiva de Pixel, según las filtraciones.

Por supuesto, no hay garantía de que veamos alguna de estas funciones y no es raro que Google pruebe funciones en la vista previa que no se incluyen en la versión de lanzamiento del software.

Android 12 aún no se ha anunciado, pero esperamos ver la vista previa del desarrollador pronto si continúan las líneas de tiempo anteriores. La vista previa del desarrollador de Android 11 se anunció el 19 de febrero de 2020, seguida de una versión beta pública en junio y el lanzamiento final en septiembre .

Escrito por Chris Hall.