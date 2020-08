Comparación de la cámara OnePlus Nord vs Pixel 4a: ¿Cuál es mejor?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay muy poca diferencia de precio entre OnePlus Nord y Pixel 4a , pero hay una gran brecha en las especificaciones. Es difícil no ver el OnePlus Nord como una mejor relación calidad-precio dada la pantalla más grande, el aumento de RAM y el hardware Snapdragon más nuevo y potente.

Pero OnePlus también incluye más cámaras: hay cuatro en la parte posterior y dos en la parte delantera. ¿Todo esto es excesivo o el OnePlus Nord ofrece una mejor experiencia que la oferta de rango medio de Google?

El Pixel 4a es un enfoque más simple con una sola cámara en la parte trasera y una sola cámara en la parte delantera. Entonces, ¿cuál de estos dos teléfonos es el mejor? Los ponemos cabeza a cabeza para averiguarlo.

OnePlus Nord: Principal: 48MP, f / 1.75, OIS, 0.8µm píxeles Ultra ancho (119 grados): 8MP, f / 2.25 Macro: 2MP, f / 2.4 Profundidad: 5MP, f / 2.4 Selfie: Dual 32MP, f / 2.45; 8MP f / 2.45 ultra ancho

Pixel 4a: Principal: 12.2MP, f / 1.7, OIS, píxeles de 1.4µm Selfie: 8MP, f / 2.0



En OnePlus Nord, puede acceder al modo de 48 megapíxeles con solo tocar el botón, y la guía en pantalla le indica que el modo de 48MP es mejor para capturar detalles en condiciones brillantes, y 12MP mejor para el rango dinámico.

En realidad, no hay una gran diferencia en la apariencia visual de estos modos de fotografía cuando se ven en un teléfono o en una pantalla más grande, ambos tienen una coloración similar cuando se usan en condiciones normales de luz natural. La foto de 48 megapíxeles obviamente permite un recorte más cercano con algunos detalles conservados, si eso es algo que desea hacer.

1/2 Pocket-lint

FOTO ONEPLUS NORD 12MP

En cuanto al Pixel 4a, esta es una cámara principal familiar porque Google ha estado trabajando en esta cámara y el software detrás de ella durante varios años.

Frente a frente, el Pixel 4a produce colores más naturales cuando se dispara con buena luz que la cámara de 48 megapíxeles del OnePlus Nord. En algunos casos, parece que la corrección de color de OnePlus está impulsando los verdes, lo que puede reducir algunos de los amarillos en esa escena.

En algunos casos, esto puede conducir a una reducción de los tonos amarillos en una imagen; por ejemplo, las plantas amarillentas se reproducen como verdes. Eso puede hacer que la escena se vea un poco más exuberante, pero también es menos precisa en algunos lugares. En la galería a continuación, los árboles en el centro tienen un tinte amarillo que desapareció por completo en la foto de OnePlus. También notará que se pierde el blanco de la rosa, se pierde el detalle en las flores de lavanda detalladas debido a la forma en que el Nord aumenta las imágenes.

1/8 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A

El resultado es que en muchas fotos tomadas con buena luz, el Pixel 4a es el más natural con un mejor balance de color. Pero es solo una cosa muy leve, y algunos pueden sentir que las imágenes más frías del OnePlus se ven mejor que las de las imágenes Pixel ligeramente más cálidas. Ambos producen imágenes realmente fuertes desde la cámara principal, pero no hay una ventaja real ofrecida por la cámara de 48 megapíxeles de OnePlus.

Ninguno de estos teléfonos ofrece un teleobjetivo dedicado, por lo que todo el zoom se realiza digitalmente.

Volviendo a la pregunta de qué puede hacer con ese sensor de 48 megapxiel, queríamos obtener más detalles. En comparación con una imagen de zoom digital equivalente de la cámara de 12 megapíxeles del Pixel, que consideramos que tiene un zoom de aproximadamente 4x, podemos ver (aparte del balance de color) que el Pixel realmente conserva muchos detalles de todos modos.

1/2 Pocket-lint

PIXEL 4A ZOOM DIGITAL 4X

Incluso obtienes detalles a través de las ventanas del Pixel que el OnePlus Nord pierde. Eso niega el argumento de un sensor de mayor resolución para el recorte de zoom. Hace tiempo que decimos que los megapíxeles por sí solos no son mejores fotos y, en este ejemplo, solo usar el zoom digital le da un resultado equivalente, si no mejor.

En realidad, las personas van a pellizcar desde la cámara principal para acceder al zoom. El Pixel 4a ofrece un zoom digital de 7x (una cifra muy aleatoria) mientras que el OnePlus Nord ofrecerá un zoom digital de hasta 10x. Al configurar ambos para un zoom de 7x, puede hacer una comparación: tenga en cuenta que todos son portátiles, por lo que confiamos en la tecnología de estabilización del teléfono para mantener estas imágenes nítidas, y ambos ofrecen estabilización óptica y "electrónica" en la cámara principal.

Los resultados varían. A distancias más cortas, el Pixel 4a hace un mejor trabajo. La foto de las manzanas de cangrejo muestra al Nord como una pintura, probablemente debido al exceso de nitidez, mientras que el Pixel se ve natural, porque es más suave.

1/6 Pocket-lint

ZOOM DIGITAL GOOGLE PIXEL 4A 7X

Sin embargo, al acercarse al techo, una toma difícil debido al alto contraste, el Pixel ha aligerado la imagen y suavizado, dejando al OnePlus con el mejor resultado porque el enfoque se adapta a las líneas duras.

A través de una variedad de disparos de prueba, hemos encontrado algunos casos en los que Pixel es mejor, algunos en los que OnePlus es mejor. En realidad, es realmente un nivel fijo en el zoom digital en general, pero ninguno de los dos puede competir con un zoom óptico de mayor calidad en teléfonos más caros, porque en rangos más largos, los detalles se vuelven mucho más blandos.

La poca luz solía ser un verdadero desafío para los teléfonos inteligentes. Google fue uno de los primeros en impulsar Night Sight como solución, lo que llevó a la adopción generalizada de tales tecnologías. Pero no siempre se trata de disparar en la oscuridad, a veces solo se dispara en interiores.

El Pixel 4a tiene una fuerza real aquí, superando al OnePlus Nord en casi todas las áreas. La mayor parte de esto se reduce a cómo responden las cámaras, con OnePlus rápidamente para superar el ISO. En el primer conjunto de imágenes a continuación, OnePlus ha llevado el ISO a 400 mientras que el Pixel 4a permanece en ISO 60.

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A ISO 60

El resultado es una pérdida de detalles para el Nord. Esto se lleva a cabo en otras áreas, donde el uso de ISO alto significa menos detalles, pérdida de color y falta de contraste. Esto es común en una variedad de situaciones. En casi todos los escenarios, la Pixel es la mejor cámara con poca luz.

Ambos teléfonos le darán exposiciones más largas con poca luz, con Google sugiriendo Night Sight cuando detecta una escena oscura, pidiéndole que la active manualmente. OnePlus ofrece Nightscape que es un sistema similar, pero también ofrece largas exposiciones (hasta 30 segundos) a través de su modo Pro. En las muestras a continuación, hemos realizado un disparo manual con poca luz hacia la luna en los respectivos modos nocturnos. Nuevamente, OnePlus eleva el ISO mucho más alto, pero puedes ver un poco más.

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A VISTA NOCTURNA

Google Pixel también ofrece el modo Astrofotografía. Es un poco un truco, pero se encenderá automáticamente desde el modo Night Sight cuando la cámara esté totalmente estable: debe ser compatible, no se puede usar con la computadora de mano y toma aproximadamente 4 minutos tomar fotos de las estrellas . Hay una muestra arriba, aunque las nubes oscurecen las cosas un poco. Lo mejor que puede hacer OnePlus es esa exposición de 30 segundos que realmente no compite en esta prueba: ambas fotos fueron tomadas con un trípode.

El desenfoque del fondo, para bokeh o para retratos, ahora es común en los teléfonos inteligentes. El Pixel 4a tiene como objetivo utilizar sus "píxeles dobles" en el sensor para detectar la profundidad, mientras que el OnePlus Nord arroja un sensor adicional en la parte posterior del teléfono.

En verdad, ambos teléfonos son excelentes para producir este efecto de desenfoque del fondo y ambos le permitirán aplicarlo a las cámaras frontal y posterior y usarlo para personas u objetos. Algunos teléfonos luchan por aplicar el efecto cuando no encuentran una cara, pero eso no es un problema para el Nord o Pixel.

El Pixel aparece cuando cambias al modo vertical, de modo que obtienes una vista diseñada para un retrato de una sola persona. Cuando cambia al modo retrato en el Nord, tiene una vista más amplia, aunque tiene la opción de un retrato ancho (para grupos) o un retrato de una sola persona que se recorta en la misma vista general que el Pixel. Un enfoque ligeramente diferente, pero si desea un retrato grupal en Pixel, tendrá que retroceder unos pasos.

1/2 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A

El Pixel usa un efecto de desenfoque de fondo más fuerte, pero se puede editar en Google Photos para subirlo o bajarlo. De hecho, puede aplicar el efecto a cualquier foto de su colección, ya sea que la haya tomado como retrato o no, porque está usando los algoritmos de Google para separar el primer plano y el fondo, pero esta función solo está disponible en la versión de Google Photos en Pixel.

El Nord solo te da un nivel de desenfoque que es un poco más claro, pero es un buen resultado general. Ambos ofrecen una excelente detección de bordes, aunque esto no es una ciencia exacta: cuando sale mal, es obvio y porque el Pixel usa un efecto de desenfoque más fuerte, se destaca más. Sospechamos que es por eso que OnePlus usa un toque más ligero.

Por supuesto, cuando sale mal en el Pixel, tiene la imagen original (sin desenfoque) y la opción de editar el nivel de desenfoque de todos modos, por lo que es un poco más flexible.

Ultra-wide es una de nuestras opciones favoritas porque es muy fácil obtener un drama expansivo en paisajes con ese aspecto estirado característico que ofrecen los ángulos amplios.

Es una victoria fácil aquí para OnePlus, porque está a un toque de distancia para entrar en la bondad ultra amplia. También es una lente decente, con algo de desenfoque hacia los bordes, pero ciertamente no es el peor ejemplo de una cámara ultra gran angular que hemos visto.

1/2 Pocket-lint

ONEPLUS NORD ULTRA ANCHO

Pero no es tan simple. Los propietarios de píxeles sabrán que Google ha estado ofreciendo durante mucho tiempo una opción ultra amplia a través de Photo Spheres, además de ofrecer panoramas que pueden ser tan grandes como desee, lo que intentamos hacer anteriormente.

En términos de facilidad de uso, OnePlus ciertamente tiene el mejor enfoque, pero si hablamos de creatividad, Photo Spheres ofrece oportunidades más allá de lo que ofrece una lente ultra gran angular, porque puede hacer que esa imagen sea tan grande como desee, expandiéndose a 360 grados si quieres, la esfera completa.

Lo que Photo Spheres no puede hacer es cerrar los detalles. Coloque un sujeto cercano en el centro de Photo Sphere y no tiene idea de cómo unir esa escena, mientras que una cámara ultra ancha no tiene ningún problema

El OnePlus Nord tiene una cámara macro. Macro ha saltado repentinamente a la parte posterior de los teléfonos sin que nadie realmente lo pida. Por lo general, como es el caso aquí, es una cámara barata de 2 megapíxeles que tiene un enfoque fijo con una pequeña apertura, por lo que es tan buena como inútil en cualquier otra cosa que no sea en condiciones brillantes.

En realidad, no podemos evitar sentir que está aquí solo para que OnePlus pueda reclamar una cámara cuádruple. Claro, te permite acercar la cámara a algo, pero la foto resultante rara vez es buena. Obtendrá mejores resultados con el zoom digital.

Quítelo de la mente, no vale la pena el espacio que ocupa en la parte posterior del teléfono.

Hay dos cámaras selfie en la parte delantera del OnePlus Nord, nuevamente con OnePlus persiguiendo los píxeles. Es un sensor de 32 megapíxeles, pero las imágenes que obtienes de él son ... en realidad 32 megapíxeles. Aquí no hay combinación de píxeles: es solo un archivo masivo de 6 MB, donde la cámara de 8 megapíxeles del Pixel 4a le ofrece un archivo de 1.6 MB.

La cámara selfie del Nord intenta equilibrar las imágenes, a menudo aligerando una cara en la sombra, pero puede dar un resultado agradable que se enfoca mejor en la persona

Los teléfonos Pixel por algún tiempo a menudo han dado selfies ligeramente más gravosos, a menudo más altos en contraste, lo que puede hacer que se vean un poco más malhumorados, y eso es cierto del Pixel 4a, donde los resultados de la cámara selfie son un poco más oscuros, casi demasiado oscuros .

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A SELFIE

En buena luz, es esencialmente una cuestión de gustos y es difícil quejarse tampoco, excepto que no vemos ninguna ventaja en la alta resolución de OnePlus. No es que quieras cortarte la cara, ¿verdad?

Pero una vez que cae la luz o las cosas se complican, el OnePlus Nord tropieza. Ese aclaramiento de la cara una vez que entras en el interior tiende a dar un aspecto desvaído.

Es aquí donde el Pixel realmente funciona bien, porque el procesamiento del software es mucho mejor, y es realmente notable en la función HDR Live de Pixel. Esto le muestra en la aplicación de la cámara cómo se verá su foto, en lugar de mostrar un desorden reventado. Con poca luz, el Pixel le brinda imágenes muy superiores a la calidad del Nord.

1/6 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A SELFIE RETROILUMINADO EN INTERIORES

Luego vienes a la cámara selfie ultra ancha. Claro, el Pixel 3 fue uno de los primeros en hacer esto y estuvo bien (pero esa muesca fue enorme). Desde 2018, nos hemos quejado de las cámaras duales en la pantalla antes, por ejemplo, el Samsung Galaxy S10 5G, y nuevamente no vemos que valga la pena incluirlo en esta perforación en el Nord.

Pero no puedes obtener selfies más amplios en Pixel. Claro, son de baja calidad en el Nord y realmente no se ven muy bien, pero si eso es lo que quieres, eso es lo que obtienes. Lo que realmente no entendemos es por qué OnePlus no usó esa cámara de alta resolución con una lente ultra gran angular y luego recortó para obtener la vista normal.

Las cámaras de teléfonos inteligentes en 2020 están cargadas de potencial y ya pasamos los días de tener una mala cámara en un teléfono. Independientemente del teléfono que elija, obtendrá algunos resultados sorprendentes. Lo importante es que no estamos hablando de un buque insignia de £ 1000, estamos hablando de dispositivos de gama media que son casi tan buenos como esos teléfonos caros.

Ambas cámaras principales pueden dar excelentes resultados. Son rápidos y fáciles de usar, pero es difícil no llamar a OnePlus para la carga de especificaciones: las resoluciones más altas no agregan nada útil y argumentamos que también puede lograr resultados sin sensores de profundidad. Si va a utilizar ese sensor macro de baja calidad se reducirá a su gusto personal.

Sin embargo, no se puede negar que la cámara ultra gran angular es una adición útil. A Google realmente le vendría bien entrar en ese mercado, porque es una solución instantánea. Sí, Photo Sphere es inteligente, pero ¿ahora muchas personas realmente usarán esa función?

En general, creemos que el Pixel 4a es el que tiene mejor rendimiento de la cámara principal y eso refuerza el argumento de la simplicidad. El rendimiento con poca luz es mejor en las cámaras frontal y posterior y creemos que el balance de color y el procesamiento HDR también son mejores.

Pero igualmente, en un mercado competitivo, podemos ver por qué OnePlus ha cargado su teléfono con cámaras. De lo que se podría acusar al Pixel 4a es de no venderse en este espacio competitivo. Creemos que el enfoque de la cámara de Google es mejor, pero convencer a los clientes de que compren menos cámaras es un tema diferente.

Escrito por Chris Hall.