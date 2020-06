Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google está trabajando en una función de Llamada verificada que se asegurará de que pueda distinguir fácilmente entre una llamada importante y algo que es spam, lo que le permite a la compañía que llama transmitir detalles sobre el tema de la llamada.

El sistema se basa en compañías que proporcionan información cuando se realiza una llamada que, a través de un servidor de Google, se envía a la aplicación de su teléfono Google en su dispositivo Android. Esto le permitirá saber quién está llamando y, lo que es más importante, por qué lo están llamando.

La empresa tendrá que ser verificada con Google y podría ser una forma de filtrar las llamadas fraudulentas o las llamadas fraudulentas, al tiempo que se asegura de que atienda las llamadas de su banco u otro negocio que realmente necesite atender.

Google está interesado en señalar que no todas las llamadas "no verificadas" serán spam, y habrá algunas compañías que elijan no usar el sistema.

Los detalles del nuevo sistema, detectado por Android Police, se encuentran en las páginas de soporte de Google, que detallan que las llamadas verificadas se activarán de manera predeterminada, pero que deberá seguir algunos pasos, como agregar su número de teléfono a su cuenta de Google. .

Google ha ofrecido varios servicios para la detección de llamadas y la identificación de llamadas durante varios años. En un nivel básico, Google identificará a la empresa para que pueda ver a qué empresa lo está llamando. A un nivel más avanzado, ofrece detección de llamadas, que contestará el teléfono por usted y verá quién está llamando, antes de comenzar una conversación de voz.

La última función de Pantalla de llamada no está disponible globalmente y actualmente tampoco sabemos si la nueva función de Llamadas verificadas será global.