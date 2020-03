Google Pixel 4a aparece en algunas nuevas fotos filtradas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ha surgido un nuevo lote de fotos filtradas que muestran lo que parece ser una unidad de preproducción del rumoreado próximo Google Pixel 4a .

Si se lanza, este dispositivo será el seguimiento más asequible del buque insignia Pixel 4, de la misma manera que el 3a y el 3a XL estaban en relación con el Pixel 3.

Al igual que los renders filtrados que hemos visto anteriormente, el modelo de preproducción tiene una cámara perforadora en la esquina superior izquierda de la pantalla. Eso significa que parece muy probable que el Pixel 4a no use el mismo hardware avanzado de reconocimiento facial del Pixel 4. En cambio, hay un sensor de huellas digitales en la parte posterior para desbloquear el teléfono o autenticar compras.

Este sensor de huellas dactilares se coloca en la parte posterior, como es de esperar, relativamente cerca del módulo de cámara cuadrada diseñado para imitar el del Pixel 4. La diferencia clave aquí, sin embargo, es que solo hay una cámara en él. No hay una segunda cámara para teleobjetivo o ultra gran angular.

En esta variante negra en particular, el botón de encendido / apagado es blanco, en lugar del botón naranja que vimos en el Pixel 4, y el teléfono parece tener espacio en el borde superior para enchufar un par de auriculares con cable.

La otra cosa que muestran estas filtraciones es que Google también está trabajando en una funda de tela para el rango asequible.

Aún no se ha visto si estas filtraciones son o no del producto original, y no se confirmará hasta que Google anuncie oficialmente el teléfono, y eso probablemente no sucederá durante un mes o dos.

Originalmente, parece que las fotos fueron publicadas en Facebook, antes de llegar a una publicación de u / mseven97 en Reddit , y compartidas por @TechDroider en Twitter en dos publicaciones separadas, como lo explica 9to5Google.

La gama Pixel 3a se anunció en mayo de 2019, por lo que esperaríamos que el gigante tecnológico planifique un cronograma similar en 2020. Aunque, con la fabricación en masa de muchos productos tecnológicos afectados por coronavirus, hay muchas posibilidades de que se lance un poco después de lo que Google planeó originalmente.