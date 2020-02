Google advierte a las personas sobre la autoinstalación de aplicaciones de Google en nuevos dispositivos Huawei

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google ha advertido activamente a las personas que se autoinstalen Google Play Store y otras aplicaciones de Google en sus nuevos teléfonos Huawei.

Esto se debe a que dice que "la descarga de aplicaciones de Google conlleva un alto riesgo de instalar una aplicación que ha sido alterada o alterada".

Como probablemente ya sepa, los nuevos teléfonos Huawei lanzados después del verano pasado no se envían con las aplicaciones de Google. Esto se debe a la prohibición comercial de los EE. UU. De las empresas que comercian con Huawei, lo que ha significado que los nuevos teléfonos Huawei no puedan cargarse previamente con Google Mobile Services.

Los teléfonos Huawei y Honor más antiguos, como el P30 Pro y los teléfonos anteriores, no se ven afectados: estos teléfonos tienen aplicaciones de Google ahora y continuarán en el futuro. Cualquier teléfono Huawei lanzado antes de mayo del año pasado entra en esta categoría.

Es posible cargar Play Store en un teléfono Huawei más nuevo, como el Mate 30 Pro , pero nosotros no lo recomendamos ni, a partir de ahora, Google.

El director legal de Android & Play de Google, Tristan Ostrowski, ha roto el silencio de Google sobre el tema y parece que Google no está tan interesado en cargar las aplicaciones en los dispositivos Huawei como podría haber pensado, al menos oficialmente.

Sabemos que Google ha estado presionando al gobierno de los EE. UU. Para que se le permita comerciar con Huawei. Recuerde que Google gana dinero con los anuncios a medida que las personas usan sus aplicaciones.

Sin embargo, la declaración de Ostrowski deja poco espacio para la duda:

"Debido a las restricciones gubernamentales descritas anteriormente, los nuevos modelos de dispositivos Huawei puestos a disposición del público después del 16 de mayo de 2019 no han podido pasar por este proceso de seguridad ni tendrán Play Protect precargado. Como resultado, se consideran no certificados , y no podrá utilizar las aplicaciones y servicios de Google ".

"Además, las aplicaciones de Google descargadas no funcionarán de manera confiable porque no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificados donde la seguridad puede verse comprometida.

"La carga lateral de las aplicaciones de Google también conlleva un alto riesgo de instalar una aplicación que ha sido alterada o alterada de manera que pueda comprometer la seguridad del usuario".

Usted ha sido advertido. Aunque lo hicimos en nuestro modelo de revisión, y estamos seguros de que hay muchos que instalarán las aplicaciones de Google de todos modos.