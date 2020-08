Google Pixel 4a 5G: fecha de lanzamiento, rumores, especificaciones y precio

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En 2019, Google lanzó un teléfono más asequible para su línea Pixel, el Pixel 3a. La compañía siguió este dispositivo con el Pixel 4a en agosto de 2020, unos meses más tarde de lo esperado.

Sin embargo, Google ha confirmado que habrá un modelo 5G del Pixel 4a antes de que salga 2020. Esto es todo lo que hemos escuchado sobre Pixel 4a (5G) hasta ahora, incluido el precio, la fecha de lanzamiento, el diseño y las especificaciones.

Octubre de 2020?

$ 499

Llegando a 9 países

El Google Pixel 4a se anunció el 3 de agosto. Estará disponible para comprar en los EE. UU. Por $ 349 a partir del 20 de agosto, con pedidos anticipados a partir del 3 de agosto. Para aquellos en el Reino Unido, el Pixel 4a estará disponible para pre-pedido por £ 349 a partir del 10 de septiembre, con una fecha de venta el 1 de octubre.

Se confirma que el Pixel 4a 5G llegará este "otoño" con el Pixel 5 . Google confirmó en su publicación de blog sobre el lanzamiento del Pixel 4a que el modelo 5G comenzará en $ 499 en los EE. UU. Llegará a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Japón, Taiwán y Australia.

Aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento exacta para el Pixel 4a 5G, pero una filtración en Twitter sugirió que llegará en octubre de 2020. Aún no sabemos si Google llevará a cabo un evento Made by Google.

144 x 69,4 x 8,2 mm

Cuerpo de policarbonato

Opción de color blanco

Se espera que el Google Pixel 4a 5G tenga el mismo diseño que el Pixel 4a, cuente con un cuerpo de policarbonato, junto con un botón de encendido de color.

Esperamos dimensiones iguales o muy similares al Pixel 4a, aunque el peso puede diferir. El Pixel 4a pesa 143 g, pero el Pixel 4a 5G podría ser un poco más pesado. Una filtración ha sugerido que lo veremos en color blanco, aunque la burla de Google muestra un teléfono negro.

Suponiendo que los modelos 5G ofrecen el mismo diseño que el modo 4G, encontrará una carcasa de cámara negra cuadrada pronunciada en la parte trasera con una sola lente de cámara y flash en la esquina superior izquierda y un sensor físico de huellas dactilares en el centro de la parte trasera. En el frente, la pantalla probablemente tendrá biseles mínimos y una cámara perforada, como el Pixel 4a. También es probable que tenga un conector para auriculares de 3,5 mm.

Pantalla de 5,81 pulgadas, 2340 x 1080 píxeles, 19,5: 9

Cámara perforada

OLED, 60 Hz

Se espera que la pantalla del Pixel 4a 5G sea la misma que la del Pixel 4a. Si este es el caso, espere un panel plano de 5,81 pulgadas, con biseles reducidos en comparación con los dispositivos Pixel 3a y un orificio para la cámara frontal.

El Pixel 4a tiene una relación de aspecto de 19.5: 9 y una frecuencia de actualización de 60Hz, por lo que esperamos que el modelo 5G siga su ejemplo. Es probable que el panel sea OLED como el 4a y se espera que la resolución sea Full HD +.

Qualcomm Snapdragon 765, 5G

6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento

Batería de 3140mAh

Hubo un par de nombres en clave filtrados en el período previo al lanzamiento del Pixel 4a, Sunfish, Bramble, junto con detalles de hardware. Las fugas de código emparejaron el Pixel 4a (Sunfish) con el Qualcomm Snapdragon 730G y 6GB de RAM, que es el Pixel 4a. También hay 128 GB de almacenamiento y una batería de 3140 mAh.

En cuanto a los otros teléfonos con nombre en código, incluyeron un dispositivo Qualcomm Snapdragon 765 , la plataforma con 5G integrado. No se han filtrado tantos detalles sobre esta versión, por lo que actualmente no está claro si este será el chipset utilizado o si habrá un aumento en la memoria RAM o en la capacidad de la batería.

Hasta ahora, el Pixel 4a (5G) se ha incluido en el sitio web de un operador de telefonía móvil como un futuro dispositivo 5G de Google, apareció en el código de una nueva versión de la cámara de Google e Ishan Agarwal también lo filtró en Twitter, pero ninguno ofrece un desglose de especificaciones como todavía. Sin embargo, esperamos al menos 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 3140 mAh como el Pixel 4a.

Cámara principal de 12,2 megapíxeles

Cámara frontal de 8 megapíxeles

Al igual que el Pixel 3a, el Pixel 4a tiene la misma unidad de cámara que el Pixel 4, ese es el objetivo de estos teléfonos después de todo, para brindarle acceso a esas habilidades de cámara a un precio más bajo. Por lo tanto, esperamos que Pixel 4a 5G también ofrezca lo mismo.

Por lo tanto, puede esperar un sensor de 1,4 µm de 12,2 megapíxeles con lente f / 1,7 y estabilización de imagen óptica con todas las habilidades de IA del Pixel 4, como Night Sight con modo de astrofotografía, Top Shot y modo de retrato.

Es probable que la cámara frontal de la pantalla sea un sensor de 1,22 µm de 8 megapíxeles con lente f / 2,0.

Aquí están todos los rumores que rodean al Pixel 4a (5G) hasta ahora.

Un filtrador de Twitter con un buen historial de filtraciones de Google sugirió que veremos el Pixel 4a 5G en octubre de 2020.

Google anunció el Pixel 4a en una publicación de blog y confirmó que habría un modelo 5G en el "otoño", con un precio inicial de 499 dólares. Sin embargo, no dio una fecha exacta de lanzamiento.

Ishan Agarwal, que tiene un historial decente con fugas, compartió una imagen en Twitter afirmando presentar el Pixel 4a 5G y el Pixel 5 5G. Dijo que el Pixel 4a 5G sería más grande que el Pixel 5 5G y comenzaría en $ 499.

Cometí un error tipográfico. Lo siento. El teléfono más pequeño de metal pulido es Pixel 5 5G, a la izquierda. El de la derecha es Pixel 4a 5G, que es más grande con un botón de encendido de color. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 de agosto de 2020

El filtrador en serie Ishan Agarwal enumeró las especificaciones del Pixel 4a junto con una gama de especificaciones y el precio, dejando muy poco a la imaginación.

El código dentro de una nueva versión de la aplicación Google Camera ha sugerido que hay una versión 5G del Pixel 4a, un rumor que hemos escuchado antes.

Un operador estadounidense más pequeño indica que llegará un teléfono 5G de Google , y la mayoría de los analistas concluyen que podría ser una versión del Pixel 4a.

Un minorista francés ha incluido el PIxel 4a en colores negro y azul, al tiempo que le pone un precio. La fecha de envío sugerida del 7 de julio también plantea dudas.

La fecha de lanzamiento del Pixel 4a parece haberse deslizado y deslizado y un filtrador de Twitter cree que conoce la nueva fecha.

Pixel 4a



Originalmente era mayo, luego se pospuso a junio, ahora se pospuso nuevamente.



"Solo negro" y "Apenas azul"



Plan actual para el anuncio:

13 de julio



Por cierto, solo 4G.

(Perdón por matar los rumores de 5G)



Parece que están listos para enviar. La decisión se basa principalmente en el análisis de mercado. - Jon Prosser (@jon_prosser) 21 de mayo de 2020

Más filtraciones de código han vinculado el nombre de Sunfish al Pixel 4a y disipan los rumores de 5G.

Los desarrolladores de XDA han descubierto nuevamente los nombres en clave para los futuros dispositivos Pixel, esta vez en código de la nueva aplicación Google Camera. En este caso, aparecen en una cadena llamada "pixel_20_mid_range" básicamente confirmando que Bramble y Sunfish son esos dispositivos Pixel a.

Se han descubierto nombres en clave junto con detalles de la plataforma de hardware, lo que sugiere que el dispositivo Qualcomm Snapdragon 765 está en desarrollo, es decir, un teléfono 5G. Hay tres nombres en clave, por lo que podríamos ver tres dispositivos Pixel 4a.

El YouTuber Dave Lee afirma tener información privilegiada sobre el nuevo Pixel 4a y que no habrá un Pixel 4a XL.

Escrito por Chris Hall.