¿Qué es Android One, qué características tiene y qué dispositivos lo ejecutan?

(Pocket-lint) - Android puede resultar confuso. Había nombres "dulces" (KitKat, Oreo, Pie, etc.) pero también números de versión. La última versión es Android 11, que se lanzará próximamente, con Google eliminando los nombres de los postres para aclarar las cosas. Entonces, ¿qué es Android One?

Android One fue diseñado originalmente para usuarios de teléfonos inteligentes por primera vez en mercados emergentes. Se presentó en la conferencia de desarrolladores de E / S de Google en 2014.

Luego, los dispositivos Android One originales surgieron en la India, que se ajustaban a esa propuesta de nivel de entrada, pero las cosas han avanzado, con los lanzamientos más recientes de 2020 que llevaron a Android One al nivel de gama media y insignia, y rompieron con los "mercados emergentes" originales. ambición.

Android One es un programa diseñado por Google para fabricantes de hardware que fabrican teléfonos inteligentes. Ser parte de Android One, y etiquetado como tal en la parte posterior del teléfono, trae consigo la garantía de que es una versión sólida y estable de Android que no está cargada con otras aplicaciones, servicios y bloatware.

Esencialmente, es una experiencia estándar de Android.

Android One viene sin ninguna de las cosas que a los fabricantes les gusta incluir: sin máscaras, sin aplicaciones duplicadas, sin servicios adicionales. Eso significa que no hay aplicaciones de Microsoft Office o Facebook precargadas, no hay aplicaciones de noticias adicionales y no hay que cambiar el teclado.

El objetivo de Google aquí es facilitar la difusión de Android controlado por Google a través de productos atractivos. Es un poco como el antiguo programa Nexus, pero en lugar de ser dispositivos vendidos por Google directamente, estos son dispositivos Android fabricados por otros socios de hardware.

El mayor defensor de Android One es Nokia, que tiene una cartera completa de dispositivos que utilizan el software.

Nokia es el socio más grande

El HTC U11 Life fue el primer teléfono Android One anunciado en 2017. Desde entonces, Nokia hizo un gran compromiso con Android One, que realmente puso el esquema en el radar, con una gama completa de dispositivos desde Nokia 5.3 hasta Nokia 9 PureView. .

LG se unió a la lista con el LG G7 One, mientras que el Xiaomi Mi A2 también se ejecuta en Android One en lugar del MIUI normal de la compañía. Motorola One es otro ejemplo, lanzando una familia completa de teléfonos Android One, como el Moto One Vision .

Lo que nos gusta de Android One es que te brinda una experiencia de Android pura libre de hinchazón y, como resultado, algunos de estos dispositivos se han actualizado muy rápido a nuevas versiones de Android. Nokia se ha hecho un nombre por sí mismo, siendo el más rápido en actualizar su cartera, en parte gracias al uso de Android One.

Android One se describe como "la forma más pura de Android". Con él, obtienes "la mejor versión de Android, lista para usar", según Google.

Es un stock de Android cargado con la bondad de Google, que ofrece todas las características del sistema operativo central. Esto es ligeramente diferente a los teléfonos Pixel. Cuando Google anuncia los teléfonos Pixel, a menudo incluye un par de características únicas, como Pixel Camera o Pixel Launcher. En algunos casos, estos no estarán disponibles para el resto de Android y seguirán siendo exclusivos de los teléfonos Pixel.

Obtiene software de Google como Google Duo, YouTube y Maps; de hecho, el conjunto completo de servicios de Google.

Los teléfonos Android One también vienen con Google Play Protect integrado, lo que ayuda a garantizar que sus aplicaciones sean seguras y se comporten como deberían. Lo que no obtendrá es una versión secuestrada de Android cargada con malware.

Los teléfonos Android One están optimizados para el Asistente de Google , por lo que puede usar el asistente de Google para pedir un viaje, enviar un mensaje de texto a un amigo y hacer todo lo que puede hacer con el Asistente en otros dispositivos. Vaya aquí para obtener más información sobre el Asistente de Google y cómo funciona en dispositivos móviles. Es un servicio poderoso que sigue mejorando todo el tiempo.

Con Android One, su dispositivo recibirá hasta dos años de actualizaciones a la última versión de Android. Eso significa que si compra un dispositivo Android One en Oreo, debería terminar con Android 10 . Por lo tanto, no es necesario que espere interminablemente a que el fabricante de su dispositivo implemente actualizaciones, ya que el fabricante no tiene mucho que ver con el software.

Con un dispositivo Android One, los fabricantes no alteran el software en absoluto, lo que facilita que Google emita actualizaciones. Además de todo esto, obtienes 3 años de actualizaciones de seguridad mensuales de Android.

Hasta ahora, las actualizaciones de Android One de Nokia han sido realmente rápidas, por lo que este lado del plan está funcionando.

Este puede sonar extraño, pero Android One también ofrece soporte para elementos de hardware del dispositivo de un fabricante. Los dispositivos Android tienen una forma tan variada que el programa Android One permite agregar algunas funciones de hardware con el software para controlarlos.

Por ejemplo, el HTC U11 Life agregó un marco que se puede apretar, por lo que hay soporte de software para eso. También obtendrá aplicaciones de cámara propias de los fabricantes: la empresa que fabrica el teléfono no tiene que usar la cámara básica de Android, puede usar la suya propia. Esto podría extenderse a la compatibilidad con Dolby Atmos en los altavoces, así como en la cámara; cualquier hardware de cámara que use el fabricante, pueden admitirlo mediante su propia aplicación.

Como tal, en un teléfono Nokia encontrará una cámara Nokia con modos Pro y otras cosas, diferente de la cámara estándar de Android.

Escrito por Maggie Tillman y Chris Hall.