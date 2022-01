Las redes del Reino Unido retrasan la reintroducción de las tarifas de itinerancia de la UE

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, Vodafone y EE han retrasado la reintroducción de las tarifas de itinerancia de la UE.

Sin embargo, antes de que se emocione demasiado, la demora es más cuestión de semanas que de meses o años.

Vodafone , por ejemplo, había planeado recuperar sus cargos hoy, 6 de enero de 2022, pero lo ha cambiado a fin de mes para hacer más pruebas.

La BBC también informa que EE ha movido su fecha de reactivación prevista de enero a marzo.

Three aún no ha retrasado sus planes, pero de todos modos no entrarán en vigor hasta mayo .

Virgin Media O2 es la única red que aún no ha anunciado la reintroducción de las tarifas de itinerancia de la UE posteriores al Brexit.

Las otras redes ofrecerán cargos por día para usar datos móviles en países de la UE a partir de sus respectivas fechas de "encendido". Tres, EE y Vodafone cobrarán cada uno £ 2 por día, aunque este último también ofrecerá paquetes de 8 y 15 días que resultan ser más baratos.

"Hemos pospuesto la introducción de cargos por roaming hasta finales de enero, dando tiempo para más pruebas para asegurar la mejor experiencia posible para los clientes que compren nuestros paquetes de £ 1 por día. Hasta entonces, los clientes continuarán pudiendo roaming sin cargos ", dijo Vodafone (a través de la BBC ).