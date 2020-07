BT / EE dice que la fecha de eliminación de Huawei 5G de 2027 significa que el costo no aumentará por encima de £ 500 millones

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

BT ha dicho que la fecha de 2027 indicada en el fallo de Huawei del gobierno del Reino Unido de ayer significa "actividad adicional" en el reemplazo de equipos 5G, pero que no costará más que el estimado de £ 500 millones que devolvió en enero.

Esa estimación se realizó en el momento de la sentencia gubernamental anterior que todavía permitía a las redes usar hasta el 35 por ciento del equipo de Huawei en sus redes no centrales. Sin embargo, las reglas del juego ahora han cambiado gracias a que el Centro Nacional de Seguridad Cibernética revisó su orientación a la luz de la prohibición de Huawei de usar tecnología estadounidense.

Hay un ligero signo de interrogación sobre las redes de fibra completa, incluido el que ejecuta BT Openreach. El Gobierno sugirió ayer que las implicaciones para aquellos aún deben ser resueltas. BT dice "Seguiremos trabajando con las autoridades relevantes mientras consultan sobre la futura estrategia de adquisición para redes fijas". Como es de esperar, hay un montón de equipos Huawei en acción allí.

Otras redes han sido menos comunicativas. Vodafone dijo que "está estudiando [el] anuncio".

“Obviamente estamos decepcionados porque esta decisión, como lo ha destacado hoy el gobierno, agregará demora al lanzamiento de 5G en el Reino Unido y generará costos adicionales para la industria.

"Trabajaremos con el gobierno para abordar las implicaciones de esta decisión, incluido el costo y la necesidad de aumentar la diversidad de proveedores".

O2 está comprensiblemente menos preocupado por el anuncio, ya que utiliza muy poco equipo de Huawei en su red 5G. Los "socios principales" de O2 para el lanzamiento de 5G son Nokia y Ericsson. "No tenemos un kit de Huawei en nuestra red principal", dijo un portavoz. "En la capa de acceso de radio (RAN) que administramos, solo el 0.3% de nuestros sitios de red usan Huawei (estos son sitios de prueba que están siendo reemplazados)".

Three UK aún no ha respondido a una solicitud de comentarios. Tres no usa equipo Huawei en su núcleo 5G; en cambio, se usa la tecnología Nokia. Sin embargo, al igual que otras redes, hay algunos equipos Huawei en otros lugares.

El embajador chino en el Reino Unido, Liu Xiaoming, dijo sobre el fallo : "Decisión decepcionante y errónea del Reino Unido sobre Huawei. Se ha vuelto cuestionable si el Reino Unido puede proporcionar un entorno comercial abierto, justo y no discriminatorio para empresas de otros países". "