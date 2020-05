EE ofrece a todos los clientes seis meses de Apple News + gratis

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

EE ofrece a todos sus clientes de pago mensual acceso gratuito a Apple News + durante los próximos seis meses.

Con un valor de £ 9.99 al mes (£ 59.94 en los próximos seis meses), todos los clientes de EE Pay Monthly pueden acceder a Apple News + de forma gratuita desde hoy.

Apple News + le da acceso a más de 150 suscripciones a revistas y periódicos a través de su iPhone o iPad, incluidos Grazia, Empire, Esquire, National Geographic, Mens Health y Hello en el lado de la revista, así como los periódicos The Times, LA Times y The Wall Street Journal.

El servicio tiene un valor considerable si realmente tiene tiempo para leer el contenido, especialmente si ya está suscrito a uno de los títulos que se ofrecen. La suscripción al Times Digital es de £ 15 por mes por sí sola, por ejemplo.

El servicio ahora forma parte de la oferta de Entertainment on EE de EE que significa que también puede obtener acceso durante medio año a Apple Music, BritBox, BT Sport y MTV Play. Los clientes de EE que toman un plan inteligente también pueden elegir el beneficio de intercambio de video de Amazon Prime si aún no tienen Prime de Amazon.

A medida que el mercado móvil se vuelve cada vez más competitivo, las redes buscan constantemente mejorar los servicios adicionales que pueden combinar con sus ofertas.

Apple News + se lanzó a principios del año pasado y se lanzó en el Reino Unido a fines de septiembre. CNBC informó en noviembre que Apple estaba luchando por inscribir personas en el servicio en contraste con su éxito con la suscripción de suscriptores a Apple Music.