Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los teléfonos BlackBerry ahora están muertos. Realmente esta vez. Onward Mobility, la firma estadounidense que prometió un teléfono inteligente BlackBerry 5G , perdió la licencia para fabricar teléfonos con el nombre del icónico fabricante de teléfonos inteligentes.

La escritura había estado en la pared por un tiempo, con Onward Mobility originalmente declarando, en 2020, que lanzarían un teléfono BlackBerry en 2021. Por supuesto, eso iba y venía sin siquiera echar un vistazo al dispositivo.

No hace mucho afirmó que todavía planeaba lanzar el teléfono y, como tantas otras compañías, estaba sintiendo los efectos de la pandemia mundial y definitivamente "no estaba muerto". Ahora, según un par de informes, el teléfono no va a suceder en absoluto.

Informado por primera vez por Kevin Michaluk, propietario/fundador de CrackBerry, el acuerdo para licenciar el nombre de BlackBerry a Onward Mobility está muerto. Esto también fue corroborado por Android Police . Los informes citan múltiples fuentes que confirmaron la noticia.

Desde la perspectiva de un teléfono inteligente, esto significa que la larga y prolongada lucha de BlackBerry contra la desaparición total ha terminado. La sensación, al parecer, es que el CEO de BlackBerry, John Chen, "ha terminado con los teléfonos".

BlackBerry, como marca, todavía existe en gran medida, pero ahora se ha convertido más en una empresa de marco de software que se especializa en servicios empresariales y sistemas de entretenimiento para automóviles.

Pero si bien no es una empresa muerta, es muy poco probable que vea el logotipo de su marca estampado en cualquier dispositivo electrónico de consumo en un futuro cercano. Si todavía te sientes un poco nostálgico con BlackBerry, asegúrate de consultar nuestra lista de los teléfonos BlackBerry más icónicos .

Escrito por Cam Bunton.