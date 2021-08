Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Asus parece estar desarrollando una nueva versión de su teléfono centrado en los juegos , el ROG Phone 5 , que se lanzó a principios de este año con el chipset Qualcomm Snapdragon 888. Sin embargo, el modelo actualizado, que se cree que se llamará ROG Phone 5S, podría incluir un Snapdragon 888 Plus.

El teléfono ROG 5S apareció recientemente en la lista de productos de un minorista en línea chino AliExpress , revelando que podría venir con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento o 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, así como una batería de 6,000 mAh con carga rápida de 65 W y el Snapdragon 888 Plus. Tenga en cuenta que cuando Qualcomm presentó el Snapdragon 888 Plus el verano pasado, Asus sugirió que el chipset llegará a un nuevo teléfono ROG.

El ROG Phone 5S, que está disponible para pedidos anticipados en AliExpress, no incluye una fecha de lanzamiento, pero sí tiene una sola opción de color negro. Todo esto nos lleva a creer que el teléfono podría lanzarse más temprano que tarde. Todavía no sabemos sobre la pantalla, las cámaras o las dimensiones, pero considerando que es una actualización S, se puede asumir que no será muy diferente del modelo del año pasado. Sospechamos que lucirá una pantalla AMOLED de 144Hz, al menos.

Asus aún no ha anunciado oficialmente el ROG Phone 5S, así que tómate todo aquí con una pizca de sal. Quizás pronto tengamos noticias de la empresa.

