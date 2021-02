El nombre de ROG Phone 5 se confirma a medida que se acerca el lanzamiento

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se ha especulado sobre la próxima generación del teléfono ROG durante algún tiempo. Pero ahora, gracias a una publicación en Weibo, sabemos que se llamará ROG Phone 5.

Los rumores sobre el nuevo teléfono ROG han estado circulando durante algún tiempo, pero el mayor escollo fue el nombre. El número 4 no es popular en China porque suena como la palabra muerte, por lo que a menudo se omite.

Eso había llevado a la especulación de que el teléfono ROG pasaría de 3 a 5 en el nombre, y eso parece haber sido confirmado.

El póster teaser no nos dice mucho más. Todavía no tenemos un plazo para el lanzamiento, pero con el MWC Shanghai programado para el 23-25 de febrero, no nos sorprendería ver un lanzamiento pronto. Ha habido rumores de que el teléfono ROG estará disponible en India a partir de marzo, por lo que encaja con esta línea de tiempo.

Anteriormente vimos fugas de prototipos de un dispositivo con una pequeña pantalla trasera, tal vez para lucirse mientras jugamos, pero no esperamos un gran cambio con respecto al teléfono ROG anterior, excepto por una actualización completa del hardware, por supuesto.

Eso probablemente verá al Qualcomm Snapdragon 888 alimentando todo y es probable que la actualización rápida se mueva a ese hardware más poderoso.

El teléfono ROG no siempre se distribuye ampliamente, pero con la creciente competencia en este segmento de empresas como Lenovo Legion Phone Duel , Black Shark y RedMagic , así como una mayor optimización de empresas como Samsung, hay más por qué jugar como interés en Crece la telefonía para juegos a medida.

Te traemos todos los detalles del lanzamiento tan pronto como lo tengamos.

Escrito por Chris Hall.