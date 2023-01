Se rumorea que el iPhone 15 Pro incluirá grandes cambios de diseño y cero botones

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Los próximos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max de Apple prescindirán de los botones de clic en favor de los de estado sólido, entre otros grandes cambios.

Además del cambio a botones de volumen y encendido que no se mueven, también se rumorea que Apple tiene previsto utilizar un nuevo marco de titanio para todo el dispositivo, añadiendo más RAM en el proceso. Sin embargo, se espera que todos estos cambios sean exclusivos de los modelos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Quienes compren el iPhone 15 estándar y el iPhone 15 Plus no se beneficiarán de estos cambios.

Eso es al menos lo que opina el analista Jeff Pu. Pu escribía en una nota de investigación para la firma de inversión de Hong Kong Haitong International Securities cuando decía que los botones serán sustituidos por dos nuevos Taptic Engines que replicarán la sensación de los botones clic. El movimiento será similar al que vio a Apple reemplazar el botón físico Home en el iPhone 7, por ejemplo. Los portátiles de Apple también cuentan con trackpads que no se mueven, utilizando la vibración para simular un toque.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Junto a los nuevos no-botones, Pu también cree que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max obtendrán una nueva construcción de titanio mientras se benefician de mayores cantidades de RAM. El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max tienen 6 GB de RAM, pero se dice que las iteraciones del año que viene tendrán 8 GB.

Además, Pu afirma que los modelos iPhone 15 Pro se beneficiarán de nuevos chips A17 Bionic fabricados mediante el proceso de 3nm de TSMC, lo que probablemente garantizará un rendimiento más rápido, un menor consumo de batería y un mejor rendimiento térmico.

Si todo va según lo previsto y las cadencias de lanzamiento anteriores, podemos esperar que Apple anuncie la nueva línea de iPhone 15 en septiembre de este año o alrededor de esa fecha.

Escrito por Oliver Haslam.