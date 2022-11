Apple estaría "a 4 años" de competir con las búsquedas de Google

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se dice que a Apple le faltan al menos cuatro años para poder competir con Google en las búsquedas, y además está perdiendo talento.

Un nuevo informe apunta a cambios dentro de Apple que han llevado a la compañía a comprar Laserlike, una empresa fundada por ingenieros de Google y centrada en las noticias de IA. Pero varios de los empleados que vinieron con esa compra se han ido ahora - y también han vuelto a Google.

The Information informa que Apple compró Laserlike en 2018 y puso al cofundador Srinivasan Venkatachary a cargo del equipo de búsqueda de la compañía con al menos 200 personas trabajando bajo su mando. Ese equipo era supuestamente responsable de trabajar en cosas como Spotlight y el asistente de voz Siri.

Sin embargo, ahora se informa de que Venkatachary ha regresado a Google para asumir un papel como vicepresidente de ingeniería. Y otros también han peregrinado de vuelta a Mountain View, como los cofundadores de Laserlike, Steven Baker y Anand Shukla.

La pérdida de estos talentos podría dejar a Apple en desventaja en sus intentos de mejorar sus propias capacidades de búsqueda, especialmente en un momento en el que los rumores sobre su intención de competir con Google siguen bullendo.

En cuanto a si Apple puede luchar seriamente contra Google en un negocio que ha tenido cosido durante años, parece que no. Al menos no todavía. "A Apple le faltan al menos cuatro años para lanzar un potencial sustituto de las búsquedas de Google", dice el informe, citando una fuente no identificada que ha trabajado con el equipo en cuestión. Continúan diciendo que se necesitaría un aumento de presupuesto, mientras que un acuerdo para traer Bing de Microsoft o una búsqueda similar a bordo también ayudaría.

No está claro por qué Apple querría competir con Google. Google es famoso por pagar a Apple hasta 12.000 millones de dólares al año para que su búsqueda sea la predeterminada en los iPhones de todo el mundo.

