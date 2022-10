iMessage en Android sería un producto "desechable", dice Apple

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Esperar que Apple traiga iMessage a Android parece un juego de tontos en este momento, con la compañía diciendo que sería un producto "desechable".

Las posibilidades de que Apple lleve iMessage a Android ya eran escasas, pero ahora parecen ser casi nulas. Eso es después de que el vicepresidente senior de Ingeniería de Software de la compañía, Craig Federighi, hablara sobre el tema durante el evento Tech Live del Wall Street Journal ayer. Durante ese evento, se le preguntó sobre la posibilidad de dar a los usuarios de Android un poco de amor de burbuja azul. Su respuesta fue bastante clara.

"Si vamos a entrar en un mercado y seguir el camino de construir una aplicación, tenemos que estar en él de una manera que va a hacer una diferencia", dijo Federighi al hablar de la posibilidad de que Apple construya una aplicación de iMessage para Android. Añadió que tendría que ser utilizada por muchos clientes y tener una gran experiencia.

Si no fuera así, Federighi señaló que el tiempo invertido en iMessages en Android habría sido un desperdicio. "Si hubiéramos lanzado una aplicación que no hubiera conseguido una masa crítica en otras plataformas, lo que habríamos conseguido es frenar la innovación en todas las formas en que queremos innovar", dijo. A continuación, dijo que la idea de iMessage en Android era una idea "desechable", y añadió que "no iba a servir al mundo". Sin embargo, eso podría ser algo con lo que no estarían de acuerdo los usuarios de Android con amigos con iPhone.

La negativa de Apple a llevar iMessage a Android ha sido durante mucho tiempo una manzana de la discordia, al igual que la negativa de Apple a añadir soporte de RCS a la aplicación de Mensajes en los iPhone.

En realidad, Apple sabe que iMessage sirve como una característica de bloqueo para los compradores de iPhone - algo que el propio Federighi admitió en un correo electrónico de 2013 cuando admitió que estaba "preocupado de que iMessage en Android sirviera simplemente para eliminar [un] obstáculo para que las familias de iPhone dieran a sus hijos teléfonos Android".

