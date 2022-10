Cómo arreglar un cable de cargador de iPhone roto

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La línea de iPhones de Apple contiene algunos teléfonos realmente impresionantes, y todos ellos siguen utilizando el mismo puerto Lightning como su principal mecanismo de carga, junto con la opción de carga inalámbrica.

Sin embargo, si te encuentras con que enchufar tu iPhone a un cable Lightning conectado a la corriente no lo carga, hay algunas vías que puedes explorar para averiguar por qué no funciona.

Cómo arreglar un cable de carga de iPhone roto

Si has probado a conectar el cable a varias fuentes de alimentación diferentes (ya sean portátiles, baterías portátiles o un enchufe de carga), es posible que estés cada vez más seguro de que el cable es el culpable.

En esta circunstancia, para la mayoría de la gente, lo más sencillo es tirar el cable y conseguir uno nuevo - puedes comprar cables de repuesto de Apple si quieres una garantía de calidad, pero también hay un montón de cables lightning de terceros disponibles a través de los gustos de Amazon.

A veces los cables se degradan y funcionan de forma intermitente, o sólo funcionan en ciertas posiciones cuidadosamente dispuestas, y si ese es tu caso, te aconsejamos que compres un reemplazo antes de que descubras que no funciona en absoluto, y antes de que corras el riesgo de causar daños eléctricos.

Cómo arreglar el conector del cargador del iPhone

Sin embargo, si crees que quieres probar algo antes de renunciar a tu cable Lightning, una cosa que puedes hacer es limpiar los conectores del extremo del cable que se conecta al teléfono.

Si estos están sucios, puede ser un problema para la carga, pero usando un hisopo de algodón y un poco de alcohol isopropílico puede ser muy fácil de limpiar rápidamente el conector. Eso sí, deberás esperar a que el conector esté 100% seco antes de conectarlo al teléfono o a la corriente.

Si crees que hay suciedad en el puerto del teléfono, en lugar de en el conector, puedes intentar limpiarlo con una lata de aire comprimido o con un pico o palillo de dientes suave y no metálico.

Cómo arreglar un conector de carga del iPhone roto

Si has comprobado el puerto de tu teléfono y tienes un cable de carga que has verificado que funciona, pero el teléfono no se carga, el siguiente paso es probablemente comprobar si el propio enchufe de carga sigue funcionando. Al fin y al cabo, éstos pueden fallar después de unos años.

Puedes comprobar si funciona intentando cargar otro dispositivo y limpiando sus puertos con cuidado. Si aún así no tienes nada, pero la toma de corriente de la pared puede suministrar energía a otros dispositivos que tienes, puede que el enchufe de carga esté acabado.

Lamentablemente, estos enchufes ya no se pueden abrir y recablear rápidamente para que tengan una nueva vida: tendrás que deshacerte de ellos y comprar uno nuevo. Una vez más, puedes pedir los recambios a Apple, o buscar una opción más económica de una marca de terceros como Anker.

