Los problemas del iPhone 14 continúan con algunos errores en la tarjeta SIM

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si tu iPhone 14 tiene tendencia a quejarse de que su SIM no es compatible, no estás solo. Pero hay buenas noticias: Apple es consciente y está investigando.

El problema al que se enfrenta Apple es uno más de la larga lista de la nueva línea de iPhone 14. En este caso, se ha informado de que aparece en pantalla un mensaje de error que dice "SIM no compatible", y algunos iPhones simplemente se bloquean hasta que se reinician.

Según MacRumors, se anima a las personas que sufren el problema a no restaurar sus iPhones en un intento de arreglar las cosas, citando un memorando interno visto por el medio. En su lugar, la gente debe buscar ayuda en una tienda de Apple con el fin de conseguir que las cosas vuelvan a funcionar correctamente. Sin embargo, no está claro cómo lo harán, aunque el informe señala que Apple está investigando el problema.

Apple afirma que no se trata de un problema de hardware, lo que significa que podría ser rectificado a través de una actualización de software en el futuro. Para ello, Apple también señala que los usuarios deben asegurarse de actualizar sus iPhones siempre que sea posible. Cabe destacar que los terminales iPhone 14 vendidos en Estados Unidos ni siquiera tienen tarjetas SIM, ya que Apple ha realizado el cambio a las eSIM en su país. Sin embargo, los terminales internacionales del iPhone 14 siguen utilizando los conocidos trozos de plástico.

Apple ya está probando iOS 16.1 con los desarrolladores, así como con los que forman parte del programa de beta pública, y se espera que esa actualización llegue en las próximas semanas.

Este nuevo problema no es ni mucho menos el primero que sufre la línea de iPhone 14. Otros problemas incluían iPhones que no se podían activar, así como vibraciones de la cámara en algunos terminales. Aunque esos problemas ya se han solucionado mediante actualizaciones de software, los que los sufrieron inicialmente probablemente preferirían que no se produjeran en primer lugar.

Escrito por Oliver Haslam.