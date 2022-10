Cómo fusionar y eliminar contactos duplicados en el iPhone

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hubo un tiempo en el que todos tus contactos se almacenaban en la antigua tarjeta SIM, por lo que los contactos duplicados no eran realmente una cosa - o al menos no tanto como lo es hoy en día.

Ahora, la lista de contactos de tu teléfono probablemente provenga de varios lugares diferentes -una copia de seguridad de iCloud, contactos de Gmail y quizás contactos de otra cuenta de correo electrónico, por ejemplo-, lo que da lugar a lo que podrían ser varios duplicados.

Antes de iOS 16, limpiar tus contactos no era una tarea fácil. Sin embargo, si estás ejecutando iOS 16 o posterior, es pan comido.

A continuación te explicamos cómo limpiar tus contactos en el iPhone y deshacerte de esos duplicados.

Las mejores ofertas de teléfonos del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia y más Por Chris Hall · 24 Noviembre 2021 Las rebajas del Black Friday ya ofrecen descuentos en varios teléfonos.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cómo fusionar contactos en el iPhone y eliminar duplicados

Para deshacerte de los contactos duplicados en iPhone y limpiar tus contactos para que solo tengas una tarjeta de contacto de Joe Bloggs con toda la información de las otras tres tarjetas que puedas tener, sigue estos pasos.

Asegúrate de que tu iPhone tiene iOS 16 o posterior Abre la aplicación Teléfono Toca la pestaña "Contactos" en la parte inferior central Si tienes contactos duplicados, aparecerá una ventana emergente bajo tu tarjeta en la parte superior de la pantalla Pulsa "Ver duplicados". Aparecerá una lista con todos los contactos duplicados. Nosotros tenemos 459. Pulse sobre "Fusionar todos" en la parte inferior de la pantalla Tus contactos duplicados serán transferidos a una tarjeta de contacto para cada uno que combina toda la información única de cada tarjeta extra. Eso es todo.

Cómo fusionar contactos con nombres diferentes

Es posible que después de seguir los pasos anteriores te queden algunas tarjetas de contacto que son para la misma persona pero que tienen nombres diferentes. El método anterior sólo fusionará las tarjetas de contacto con el mismo nombre.

Para fusionar contactos con nombres diferentes, sigue estos pasos:

Abra la aplicación Teléfono en el iPhone Pulse sobre la primera tarjeta de contacto que desee fusionar Pulse en "Editar" en la esquina superior derecha Desplázate hacia abajo y pulsa en "Vincular contactos". Seleccione la segunda tarjeta de contacto que desea fusionar con la primera Pulse "Vincular" en la esquina superior derecha Pulse sobre "Hecho".

La tarjeta de contacto tendrá el mismo nombre que la primera tarjeta de contacto seleccionada. Si desea cambiarlo, siga estos pasos:

Abra la aplicación Teléfono Pulse sobre la tarjeta de contacto Desplácese hacia abajo hasta la sección Contactos vinculados Pulse sobre la tarjeta de contacto vinculada que desea utilizar como nombre para este contacto Seleccione "Usar este nombre para la tarjeta unificada".

Cómo eliminar un contacto en el iPhone

Si has limpiado tu lista de contactos y has fusionado todos los duplicados, pero ahora te has dado cuenta de que hay algunos en la lista restante que realmente no necesitas, es hora de empezar a eliminarlos.

Eliminar un contacto en el iPhone no es tan sencillo como crees. Normalmente, puedes deslizar de derecha a izquierda para borrar en iPhone, ya sea un mensaje, un correo electrónico o una nota, por ejemplo. Sin embargo, no puedes hacer eso con un contacto.

Para eliminar un contacto en el iPhone, sigue los siguientes pasos:

Abre la aplicación Teléfono en tu iPhone Selecciona el contacto que quieres eliminar Pulsa en "Editar" en la esquina superior derecha Desplázate hasta la parte inferior de la tarjeta de contacto Pulse sobre "Eliminar contacto". Confirme la eliminación del contacto. Ya está.

Escrito por Britta O'Boyle.