La función de detección de choques del iPhone 14 odia las montañas rusas

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La función de detección de accidentes del flamante iPhone 14 es tan sensible que sigue activándose cuando la gente se sube a las montañas rusas, llamando así a los servicios de emergencia.

La función ha sido diseñada por Apple para detectar cuando alguien está involucrado en un accidente de coche y está integrada en todos los iPhone 14, Apple Watch Series 8 y Apple Watch Ultra. Pero, como la gente de un parque temático en particular está descubriendo, puede ser demasiado bueno para detectar sacudidas de alta velocidad - como las que los jinetes experimentan en las montañas rusas.

"El Centro de Comunicaciones del condado de Warren me proporcionó grabaciones de seis llamadas de detección de choques de iPhone de personas en las atracciones de Kings Island, todas ellas recibidas desde que los nuevos modelos de iPhone 14 salieron a la venta en septiembre", dice Joanna Stern, informando para el Wall Street Journal. El informe detalla varios ejemplos de llamadas de emergencia erróneas, incluido un dentista cuyo iPhone 14 Pro realizó la llamada mientras montaba en la montaña rusa Mystic Timers a más de 80 km/h.

En ese caso, la propietaria del iPhone no se dio cuenta de lo que ocurría hasta que los servicios de emergencia llegaron al lugar, esperando encontrar a alguien que necesitaba asistencia. Más tarde volvió a llamar para confirmar que estaba bien, pero para entonces ya era demasiado tarde.

El informe señala que las personas que se subieron a la montaña rusa Joker en Six Flags Great America, cerca de Chicago, realizaron llamadas similares. Apple declaró al WSJ que la detección de accidentes es "extremadamente precisa a la hora de detectar choques graves", aunque evidentemente no está exenta de falsos positivos. En última instancia, es posible que Apple prefiera que las llamadas se realicen cuando no son necesarias y no al revés.

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Rik Henderson.