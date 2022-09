El iPhone 15 Pro Max de Apple podría llamarse iPhone 15 Ultra

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple anunció cuatro iPhones en el evento de septiembre, que incluían el iPhone 14, el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, un informe ha sugerido que la denominación podría cambiar para 2023.

Según Mark Gurman, de Bloomberg, que tiene un excelente historial en lo que respecta a los dispositivos de Apple, el iPhone 15 Pro Max de gama alta podría llamarse iPhone 15 Ultra.

La compañía recuperó la denominación Plus para 2022 con el lanzamiento del iPhone 14 Plus, después de no haberla utilizado desde 2017 con el iPhone 8 Plus, por lo que no es raro que la marca cambie.

El Apple Watch Ultra también fue revelado durante el evento de septiembre, marcando el smartwatch de gama alta, por lo que usar la marca Ultra para el iPhone tendría sentido para futuros modelos. Sin embargo, si lo hace, no está claro cómo se llamaría el iPhone 15 Pro más pequeño.

Gurman afirmó anteriormente que Apple cambiaría a USB-C para los modelos de iPhone 15 y otros rumores han sugerido que todos los modelos de iPhone 15 ofrecerán la función Dynamic Island que se encuentra en el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Por ahora, no hay nada confirmado y todavía estamos muy lejos del lanzamiento de los modelos de iPhone 15, pero no creemos que el nombre de iPhone 15 Ultra sea del todo descabellado, así que esperamos varios rumores más al respecto en los próximos meses.

Escrito por Britta O'Boyle.