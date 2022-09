Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Con los nuevos iPhones llegan nuevas funciones. Para 2022, eso viene en forma de iOS 16 que se ejecuta en el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro. Aunque estamos seguros de que ya conoces algunas de las grandes novedades, todavía hay muchas cosas que puedes buscar para mejorar tu vida.

Hemos seleccionado algunas de las características que consideramos más útiles -o simplemente prácticas- para conocer. Mira el vídeo de arriba si lo quieres de esa forma, o sigue leyendo abajo para ver una guía escrita.

1. Apagar la pantalla siempre encendida (sólo en el 14 Pro)

El iPhone 14 Pro tiene una función de pantalla siempre activa que atenúa el fondo de pantalla y resalta el reloj. Está activada por defecto, pero es posible que no te resulte tan útil o que te gaste la batería. Así que si quieres desactivarla, puedes hacerlo.

Abre los Ajustes y toca "Pantalla y brillo" y ahora desactiva la opción "Siempre encendido". Es muy sencillo.

Si no quieres que esté apagado todo el tiempo y quieres que esté encendido durante el día, puedes configurarlo para que se apague por la noche como parte del modo de reposo. Ve a Ajustes > Enfoque > Sueño. Aquí puedes programar un enfoque de sueño para que se active a una hora determinada cada noche en la pestaña "Programación". Cuando se active, tu pantalla siempre encendida dejará de mostrarse por la noche.

2. Habilitar el teclado háptico

Como parte de iOS 16, Apple trajo la retroalimentación háptica a su propio teclado de stock. Por fin. Esto significa que cuando escribes puedes sentir sutiles toques o vibraciones bajo la pantalla. Para activarlo solo tienes que ir a Ajustes > Sonido y Háptica > y luego elegir 'Retroalimentación del teclado'. Activa la opción 'Háptica'.

3. Indicador de porcentaje de batería

Como mencionamos en nuestro vídeo de iOS 16 anteriormente, hay un nuevo indicador de porcentaje de batería que puedes activar para mostrar el porcentaje real en el icono de la batería en tu barra de estado. Para activarlo, solo tienes que ir a Ajustes > Batería y activar la opción 'porcentaje de batería'.

4. Cambiar el estilo de las notificaciones

Por defecto, en iOS 16 ahora se muestra un número -o "recuento"- de notificaciones en la parte inferior de tu pantalla de bloqueo para que sepas cuántas notificaciones tienes en espera. Pero puedes cambiar esto para que sea una lista de notificaciones reales, o una pila de ventanas de notificaciones.

Solo tienes que abrir Ajustes > Notificaciones y elegir una de las otras dos opciones que aparecen en la parte superior de la pantalla en "Mostrar como".

5. Bloquear una nota privada detrás de Face ID

En Notas ahora puedes bloquear una nota específica detrás de una autenticación de FaceID. Ya no estás limitado a bloquearla sólo con el código de tu teléfono. Para activar esta función, ve a Ajustes > Notas y busca la opción "Contraseña" y tócala. En la siguiente pantalla, selecciona la opción "Usar el código de acceso del dispositivo" y luego activa "Usar FaceID". Ahora no tienes que usar una contraseña específica para desbloquear las notas.

Para bloquear una nota específica, sólo tienes que hacer una pulsación larga en la nota que quieres bloquear dentro de la aplicación, y luego pulsar "bloquear nota" en el menú emergente que aparece. La próxima vez que intentes abrirla, utilizará FaceID para comprobar que eres tú quien intenta acceder a ella.

6. Editar o anular el envío de iMessages

A veces, cuando envías un mensaje, es probable que a) te arrepientas inmediatamente y quieras anular el envío o b) cometas un error tipográfico embarazoso. Quizás incluso ambas cosas. Por suerte, en iOS 16 hay una solución a esos problemas. Ahora puedes anular el envío, o editar, de los iMessages.

Abre Mensajes, escribe tu mensaje como de costumbre y, una vez que lo hayas enviado, haz una pulsación larga en ese mensaje. Verás las opciones "Editar" y "Deshacer el envío" en el menú desplegable. Elige la que quieras utilizar en ese momento. Pero ojo, si la persona a la que se lo envías no tiene iOS 16, no le aparecerá como no enviado, seguirá viendo el mensaje.

7. Eliminar fotos duplicadas

La última aplicación Fotos de Apple permite eliminar rápida y fácilmente las fotos duplicadas para ayudarte a ahorrar almacenamiento en el iPhone y en iCloud.

Sólo tienes que abrir Fotos y tocar en "Álbumes". Desplázate hacia abajo hasta que veas "Duplicados" en la lista de la parte inferior de la página. Ahora puedes pulsar 'fusionar' cerca de cada coincidencia, o pulsar 'seleccionar' en la parte superior y luego elegir manualmente cada imagen que quieras eliminar y pulsar el icono de la papelera de eliminación en la parte inferior.

8. Arrastre los sujetos en primer plano lejos de los fondos en nuevos documentos

Una de las nuevas y geniales características de iOS 16 es la posibilidad de eliminar sujetos de sus fondos fotográficos y luego compartirlos en cualquier app como un recorte. Con la técnica adecuada, puedes arrastrarlo y soltarlo rápidamente en otro documento o en una imagen en la que puedas estar trabajando en Photoshop, Pages o algo similar.

Sólo tienes que mantener pulsado el objeto de forma normal para quitarlo del fondo, ahora mantenlo con ese mismo dedo y utiliza la otra mano para deslizarte fuera de la aplicación y abrir la aplicación en la que quieres soltarlo.

Por ejemplo, si se trata de Pages, sólo tienes que abrirlo, crear un nuevo documento -o abrir uno ya existente- y soltar la imagen. (Si te cuesta hacerlo bien, consulta nuestro vídeo en la parte superior de la página para ver la técnica).

Tal y como mostramos en nuestro vídeo de iOS 16, si quieres compartirlos de otra manera, puedes mantener pulsado el tema, esperar a que aparezca esa línea blanca a su alrededor, y luego pulsar 'compartir' y elegir a dónde quieres compartirlo o 'copiar' y luego abrir la app manualmente y pegarlo.

8. Haz fotos de 48 megapíxeles

Esta es otra función que, por ahora, solo está disponible en el iPhone 14 Pro, y dispara a 48 megapíxeles, utilizando todo el número de píxeles disponibles en el sensor de la cámara principal.

Ve a Ajustes > Cámara y selecciona "Formatos" en la parte superior de la lista. Activa la opción "Apple ProRAW" y, debajo, selecciona la resolución y asegúrate de elegir 48 megapíxeles. Ahora, cuando abras la aplicación de la cámara, verás un interruptor "RAW" en la parte superior de la pantalla. Sólo tienes que tocarlo para habilitar la toma completa de 48 megapíxeles en RAW.

9. Activar o desactivar manualmente el modo macro

Otra utilidad es el interruptor del modo macro manual, ya que desde hace un par de generaciones de teléfonos el cambio automático entre 1x y macro puede ser un poco molesto. Vuelve a abrir Ajustes > Cámara, y ahora solo tienes que activar el interruptor de "Control de macro".

Abre la aplicación de la cámara y acércala a un objeto, deberías ver el logo de la macro en amarillo en la pantalla. Está activado por defecto, pero si quieres desactivarlo, sólo tienes que tocar el logo cuando aparezca.

10. Personalizar el audio espacial

Con iOS 16 hay una interesante función que utiliza los sensores FaceID frontales para personalizar el Audio Espacial de los AirPods. Funciona con los AirPods 3 y los AirPods Pro (primera y segunda generación).

Para utilizarla, solo tienes que abrir el estuche de tus AirPods, asegurarte de que están conectados y dirigirte a la app de Ajustes. Toca los AirPods en la lista y en la siguiente pantalla busca 'Audio Espacial Personalizado'. A continuación, toca la opción 'Personalizar Audio Espacial' en la siguiente pantalla.

Ahora te llevará a través de un proceso en el que utiliza los sensores de profundidad orientados hacia el frente para medir tu cara y tus orejas, y usar esos datos para construir un perfil de Audio Espacial que funcione para ti cuando tengas los AirPods conectados.

11. Ver la contraseña de la red Wi-Fi en la que estás

Una función que posiblemente debería existir desde hace mucho tiempo es la posibilidad de ver la contraseña de la red a la que estás conectado. En iOS 16 puedes hacerlo. Solo tienes que abrir Ajustes, tocar "Wi-Fi" y tocar el icono de información junto a la red a la que estás conectado. En la siguiente pantalla verás "Contraseña". Tócalo y utilizará FaceID para comprobar que eres tú y revelar la clave de acceso.

12. Añade paradas a tu ruta de Apple Maps

En Mapas de Apple en iOS 16 puedes añadir paradas adicionales en el camino hacia tu destino final. Sólo tienes que ir a navegar como de costumbre poner en su punto final deseado en los mapas, a continuación, pulse el icono de la unidad / coche.

Antes de iniciar la navegación giro a giro, ahora verás una lista debajo de "Direcciones" donde puedes pulsar "añadir parada". Pulsa ahí, añade los lugares por los que quieres pasar y reordena esas paradas. Ahora pulsa 'Ir' para empezar a navegar con tus paradas en el camino ya incluidas.

13. Nota rápida

iOS tiene una función llamada Nota Rápida que te permite -como es lógico- empezar a escribir rápidamente una nota en la aplicación Notas. Sólo tienes que desplegar el Centro de Control y encontrar el control que parece una página de notas y un icono de signo más. Tócalo y comenzarás inmediatamente una nueva nota en la app Notas.

14. Toque en la parte posterior de la pantalla

Hay un truco genial que te permite tocar dos o tres veces la parte trasera de tu iPhone para realizar acciones como hacer una captura de pantalla o desplegar las notificaciones. Y en realidad forma parte de los ajustes de accesibilidad.

Abre Ajustes > Accesibilidad y ahora busca 'Toque'. En la parte inferior de la siguiente pantalla encontrarás 'Toque posterior'. Selecciona 'Doble toque' y elige 'captura de pantalla' de la lista, o cualquier otra función que quieras. Ahora cuando toques dos veces en la parte trasera del teléfono, hará una captura de pantalla.

15. Escribe a Siri

Otra herramienta de accesibilidad -para aquellos a los que les resulte difícil hablar o escuchar- es la posibilidad de escribir las peticiones de Siri. Pero primero hay que habilitarla.

Abre de nuevo Ajustes > Accesibilidad y busca "Siri" en la parte inferior. En la siguiente pantalla solo tienes que activar 'Escribir a Siri' y ahora cuando lances Siri manteniendo pulsada la tecla lateral, podrás escribir peticiones en su lugar y ver las respuestas en la pantalla.

16. Modo de una mano (también conocido como Reachability)

Hay una función en iOS que te permite alcanzar la parte superior de la pantalla más fácilmente con una mano, o más técnicamente, con el pulgar. Se llama Reachability, y cuando está activa todo lo que tienes que hacer es deslizar hacia abajo en la parte inferior de la pantalla y bajará la mitad superior de la pantalla para hacerla más accesible.

Sólo tienes que abrir Ajustes > Accesibilidad > Táctil y activar la "Accesibilidad".

Escrito por Cam Bunton.