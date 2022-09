Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple anunció el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max junto con el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus durante un evento en septiembre.

Los modelos Pro ofrecen una serie de diferencias con respecto a los modelos estándar, una de las cuales es el Always On Display. El Always On Display significa que parte de la información permanece en la pantalla de tu iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max en un formato atenuado, incluso cuando la pantalla está apagada.

Es una característica que ha aparecido durante mucho tiempo en los smartphones Android, aunque es nueva para los usuarios de iPhone. En nuestro análisis del iPhone 14 Pro nos pareció que estaba bien ejecutada, pero si te resulta extraño que siempre se vea algo en la pantalla, o crees que está afectando a la duración de la batería, puedes desactivarla. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Cómo desactivar el Always On Display del iPhone 14 Pro

Si quieres desactivar la pantalla siempre encendida del iPhone 14 Pro o del iPhone 14 Pro Max, sigue estos rápidos pasos y volverá a ser una pantalla totalmente negra cuando la pantalla esté apagada, como han hecho los anteriores modelos de iPhone, y como ofrecen los modelos estándar del iPhone 14.

Abre los Ajustes de tu iPhone Pulsa en Pantalla y brillo Desactiva la opción "Siempre encendido". Ya está.

Hay que tener en cuenta que la pantalla siempre encendida del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro tiene algunos elementos inteligentes.

Por ejemplo, si tu iPhone está en modo de reposo, la pantalla siempre encendida no aparecerá. Lo mismo ocurre si estás usando un Apple Watch y te alejas de tu iPhone, la pantalla Always On Display se apagará, asumiendo que no la necesitas ya que no estás con tu dispositivo.

Escrito por Britta O'Boyle.