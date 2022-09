Lanzamiento de iOS 16 y watchOS 9 de Apple, así es como se descargan

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple anunció iOS 16 y watchOS 9 durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio, con un montón de nuevas características para el iPhone y el Apple Watch.

Una beta pública de ambas versiones de software ha estado disponible durante un par de meses, pero ahora las versiones finales están aquí y disponibles para su descarga.

Tenemos las características completas de iOS 16 y watchOS 9, ambas con un completo repaso de todas las novedades que podéis esperar que aparezcan en vuestros dispositivos. Hay una nueva personalización de la pantalla de bloqueo para iOS 16 que es una de las características más interesantes para probar y un seguimiento del sueño más avanzado para watchOS 9, incluyendo etapas de sueño para el Apple Watch, por fin.

También tenemos un artículo sobre las primeras características para probar en iOS 16 si quieres saber cuáles son las mejores para jugar inicialmente. Con eso en mente, aquí está cómo descargar el software y probar todas las cosas nuevas.

Primero tendrás que asegurarte de que tienes un iPhone compatible para poder ejecutar iOS 16. Puedes encontrar todos los requisitos del sistema para iOS 16 en nuestro artículo separado, pero en pocas palabras, necesitarás un iPhone 8 o posterior.

Los iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y el iPhone SE 2016 no son compatibles. Sin embargo, si tienes un iPhone 8 o posterior, sigue estas instrucciones.

Abre los Ajustes Pulsa en General Pulse sobre Actualización de software Descargue e instale

Para watchOS 9, necesitarás tener un Apple Watch Series 4 o más reciente - lee nuestros requisitos del sistema watchOS 9 aquí. En particular, el antiguo Series 3 no es compatible con el nuevo software. Sin embargo, si tienes un Watch Series 4 o posterior, sigue estos pasos.

Abre la aplicación Watch en tu iPhone Pulsa en General en la pestaña Mi reloj Pulsa en Actualización de software Descargue e instale

Asegúrate de que tus dispositivos están conectados a la corriente y al Wi-Fi cuando estés descargando e instalando las actualizaciones de software.

Escrito por Britta O'Boyle.