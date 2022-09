El iPhone 14 Max de Apple podría llamarse en realidad iPhone 14 Plus

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Han sido muchos los rumores que han rodeado a los próximos modelos de iPhone de Apple, los cuatro que se espera que sean anunciados el 7 de septiembre durante el evento Far Out de la compañía.

Todos esos rumores han apuntado a que no habrá un iPhone 14 mini que sustituya al excelente iPhone 13 mini, sino un Apple iPhone 14 Max, que ofrecería el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max, pero las mismas especificaciones y diseño que el iPhone 14 estándar.

Naturalmente, nada se ha confirmado ni se confirmará hasta que Tim Cook se suba a ese escenario, pero un tuit del filtrador Tommy Boi ha puesto un pequeño obstáculo en lo que todos pensábamos que era algo seguro en cuanto a la estructura de nombres.

El tuit reza "¿Quién ha dicho Plus?" y va acompañado de una imagen que muestra lo que parece el embalaje oficial de la funda de Apple para el iPhone 14 Plus.

No hay nada que confirme la validez del embalaje o la fuente, así que tómalo con pinzas por ahora. Eso sí, pone en duda que el modelo más grande del iPhone 14 estándar no adopte la denominación Max, sino que utilice la denominación Plus en su lugar, como hizo Apple con el iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus.

Por ahora, seguirá siendo un misterio, pero puedes leer todos los rumores que rodean al iPhone 14 y al iPhone 14 Max -o iPhone 14 Plus- en nuestro reportaje aparte. También tenemos un artículo que cubre las diferencias que se rumorean con respecto a los modelos iPhone 14 Pro.

Escrito por Britta O'Boyle.