El próximo iPhone SE de Apple podría ser un iPhone XR refrito

(Pocket-lint) - Apple no anunció la tercera generación del iPhone SE hasta marzo de 2022, pero ya hay un informe que habla de la próxima generación del modelo.

El rumor -que ha surgido de Jon Prosser y el Geared Up Podcast (vía AppleTrack)- ha afirmado que el próximo iPhone SE será esencialmente un iPhone XR renombrado. Se dice que espera una pantalla de 6,1 pulgadas con Face ID, una cámara trasera de 12 megapíxeles y una resistencia al agua y al polvo IP67.

Aunque Jon Prosser no tiene el mejor historial cuando se trata de dispositivos de Apple, este rumor no es tan descabellado. El modelo de iPhone SE (2022) debía recibir una actualización de diseño, por lo que no es de extrañar que se crea que su sucesor finalmente la recibirá.

El modelo actual ofrece una pantalla de 5,4 pulgadas con el botón de inicio Touch ID en la parte inferior y ofrece el mismo diseño que el iPhone 6 de 2014. Hay una sola cámara trasera en la parte posterior y hay bordes curvos, lo que lo distingue de los modelos del iPhone 13 y sus bordes cuadrados.

El paso al diseño del iPhone XR sería, por tanto, una transición suave. La pantalla sería más grande, pero la huella sólo marginalmente, y todavía vería una sola cámara trasera y bordes curvos, lo que significa que todavía ofrecería un diseño diferente a los modelos emblemáticos.

El informe sugiere que el iPhone SE 4 podría aparecer tan pronto como el próximo año, pero no nos sorprendería verlo llegar a principios de 2024 en su lugar, manteniendo el ciclo de lanzamiento de dos años.

Escrito por Britta O'Boyle.