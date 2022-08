Apple confirma la fecha del 7 de septiembre para el evento de presentación del iPhone 14

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple ha enviado invitaciones para su próximo evento especial, que tendrá lugar el 7 de septiembre en el Steve Jobs Theater de Cupertino.

La invitación parece mostrar una escena estelar, con las palabras "Far out". No sólo es un guiño a las raíces californianas de Apple, sino que quizá sugiere que hay algo más en esas estrellas que una simple imagen bonita. Por supuesto, esperamos que sea un evento estelar, pero esa visión de las estrellas nos hace pensar en el futuro, y tal vez insinúe alguna característica futura que Apple va a incluir en sus nuevos dispositivos.

¿Quizá se lance una práctica función de astrofotografía en el nuevo iPhone 14? Sólo estamos especulando.

El evento del 7 de septiembre vuelve al patrón de lanzamientos que Apple siguió hasta el iPhone 7, antes de pasar a celebrar su evento sobre el iPhone el segundo martes de septiembre. También se mueve del tradicional martes a un miércoles, sacudiendo las cosas.

Se espera que en el evento se presente la serie iPhone 14 de Apple, así como nuevos modelos de Apple Watch. Los rumores apuntan a que este año no veremos un iPhone 14 mini, sino que la gama incluirá el iPhone 14, el iPhone 14 Max, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

En cuanto a los smartwatches, se dice que no solo veremos el Apple Watch Series 8 en el evento, sino también un sucesor del Apple Watch SE y un Apple Watch "Pro", o un modelo dedicado a los deportes extremos con un cuerpo más resistente y una pantalla más grande que el modelo estándar.

También es posible que en el evento se presenten nuevos modelos de iPad Pro con el chip M2, así como un iPad rediseñado (10ª generación), aunque sospechamos que estos aparecerán en cambio en un evento de octubre junto a los nuevos Mac. Sin embargo, podríamos ver la aparición de los AirPods Pro 2.

Puedes leer todos los rumores que rodean al iPhone 14 y al iPhone 14 Max en nuestros artículos separados. También tenemos un artículo sobre los modelos de iPhone 14 Pro, el Apple Watch Series 8, el Watch SE (2022) y el Apple Watch Pro. Y si quieres seguir leyendo para estar al día, también tenemos un artículo que resume los informes sobre los AirPods Pro 2.

Escrito por Britta O'Boyle. Edición por Chris Hall.