El iPhone 14 de Apple vendrá en color púrpura con carga de 30W

(Pocket-lint) - Se espera que Apple revele la serie iPhone 14 durante un evento en septiembre y, aunque todavía no hay nada oficial, un nuevo informe sugiere que veremos un nuevo color púrpura, junto con una carga más rápida.

Se rumorea que el iPhone 14, el iPhone 14 Max, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max aparecerán a mediados de septiembre, junto con el Apple Watch Series 8 y, potencialmente, un nuevo Apple Watch SE y un Apple Watch Pro.

Un informe del usuario de Twitter Jioriku ha afirmado que tanto los modelos estándar del iPhone 14 como los modelos del iPhone 14 Pro vendrán en una opción de color púrpura, sustituyendo la opción rosa de los modelos estándar del iPhone 13 y la opción azul Sierra de los modelos del iPhone 13 Pro.

No es la primera vez que vemos a Apple ofrecer el color púrpura: los modelos estándar del iPhone 12 se lanzaron en púrpura unos meses después de los colores originales, y también hay un iPad Air púrpura (2022) y un iMac púrpura. El diseñador Ian Zelbo también hizo un render de cómo podría ser el iPhone 14 Pro en color púrpura recientemente.

Jioriku también afirmó que el iPhone 14 "Always On Display sólo seguirá los widgets de la pantalla de bloqueo y no tendrá forma de diferenciarlos", algo que ya se había rumoreado antes. También se ha dicho que se ha probado el titanio como material para el iPhone 14 Pro, aunque los materiales seguirán siendo los mismos que los del iPhone 13 Pro, al igual que las opciones de almacenamiento.

Al parecer, los próximos modelos de iPhone ofrecerán una carga rápida de 30W, frente a los 20W, al menos durante la primera parte del ciclo de carga.

Por ahora, no hay nada oficial, pero si hay un iPhone 14 y un iPhone 14 Pro de color púrpura, así como una carga más rápida, estamos aquí para ello.

Escrito por Britta O'Boyle.