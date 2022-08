El iPhone 14 Pro de Apple podría tener una pantalla siempre encendida

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apple podría estar planeando añadir una pantalla siempre encendida al iPhone 14 Pro y Pro Max, añadiendo otra característica de primer nivel a sus teléfonos Pro y diferenciándolos del iPhone 14 normal.

La característica se ha rumoreado durante un tiempo, con el último lote de evidencia que surge de la beta de Xcode 14 actualmente en circulación.

La gente ha descubierto pruebas de animaciones y widgets de la pantalla de bloqueo que muestran la pantalla de bloqueo sin color, pero todavía legible en escala de grises, lo que indica que todavía podría ser capaz de mirar en él y decir la hora, por ejemplo.

Un adelanto de la rumoreada función 'Always on Display' del iPhone 14 Pro podría haber sido filtrado por el simulador Xcode 14 beta 4. Se adjuntan los dos primeros fotogramas de un vídeo de despertar la sim. La primera imagen (modo Always on Display) elimina la textura de la imagen de la ballena en el widget https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k-